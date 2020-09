Adelheid sucht eine WG

Schäferhund, weiblich, Geb. 2017

Adelheid wurde im Mai nach mehreren Beißvorfällen im Tierheim abgegeben. Nun sucht sie ein hundeerfahrenes Zuhause. Das kleine Hunde-Einmaleins ist ihr nicht fremd, muss aber noch ausgebaut werden. Leider lässt sich die sportliche Dame sehr leicht ablenken und ist an der Leine unkonzentriert, sodass Begegnungen mit Hunden und fremden Menschen schnell zum Problem werden können. Einer souveränen Führungsperson schließt sich Adelheid gerne und schnell an. Im Auto mitzufahren, alleine zu bleiben oder einen Maulkorb zu tragen schafft die Wasserratte mittlerweile gut. Gefragt sind nun souveräne, hundeerfahrene Halter*innen, die in einem ruhigen Zuhause ohne Kinder und kleinere Hunde leben.

Mehr Infos unter hamburger-tierschutzverein.de