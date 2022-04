April-OXMOX jetzt im Handel!

Das neue April-OXMOX ist ab jetzt im Handel!

Ein musikalischer Frühling erwartet uns, der auch an OXMOX nicht vorbeigegangen ist. Deswegen sprüht die aktuelle Ausgabe nur so vor Newcomern!

Wir freuen uns, euch das Exklusiv-Interview mit der Gewinnerband des 36. HAMBURG-BANDCONTEST, den Melodramatic Fools, präsentieren zu dürfen. Mit dabei: Die krassesten Stories der bayerischen Heavy-Rocker! Schließlich kann nicht jeder von sich behaupten, sich mit einem mega Metal-Schrei vom lokalen Weihnachtsmarkt direkt in den Rolling Stone gespielt zu haben…

Außerdem: Die Teilnehmer des 37. HAMBURG-BANDCONTEST stehen nach zahlreichen Bewerbungen fest! Wann genau der Wettbewerb stattfindet, wird bald bekanntgegeben. Eins können wir euch aber vorab versprechen: Es wird wie immer laut werden…

Endlich finden Konzerte wieder richtig statt! Deswegen findet ihr bei uns wie gewohnt die besten Livemusic-Tipps. Im April bei uns in der Hansestadt: Sarah Connor, The Chainsmokers, 5 Seconds Of Summer, Tool, uvm.

Alle Inhalte findet ihr im Printheft am Kiosk, auf unserer Website oder auf unseren Instagram-Account @oxmoxhh !