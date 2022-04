37. HAMBURG-BANDCONTEST Teilnehmer: The Atrium

Die Top-Teilnehmer des 37. HAMBURG-BANDCONTEST stehen fest!

Nach dem erfolgreichen Event 2021 startet der traditionelle HAMBURG-BANDCONTEST in eine neue Runde. Spannende Einsendungen motivierter Musiker aus der gesamten Republik – und darüber hinaus – erreichten die OXMOX-Redaktion. Jetzt stehen die Top-Teilnehmer fest. Wann der beliebte Förderpreis dieses Jahr über die Bühne geht, wird in Hamburgs Stadtmagazin OXMOX und auf oxmoxhh.de in Kürze veröffentlicht. Let ́s keep Live- Music AL!VE!

The Atrium

Martin Holtkamp (Ges.), Michael Neugebauer (Git.), Anton Gankoff (Key.) und Andre Scheuren (Dr.) reisen mit hymnischem Rock/Pop aus dem Ruhrgebiet an.