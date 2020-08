Auf die Ohren: The Doors, The Stooges & Pixies

The Doors

13 (50TH Anniversary Edition)

13 ist das erste und einzige Kompilationsalbum der Band, das zu Lebzeiten von Sänger Jim Morrison veröffentlicht wurde. Es enthält 13 klassische, radiofreundliche The Doors-Songs aus ihren fünf bis zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten Studioalben. (Elektra)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Stooges

Live At Goose Lake: August 8th 1970

Die Legende besagt, dass Bassist Dave Alexander einen Blackout vor 200.000 Fans hattte, keinen Ton spielte und dafür direkt nach dem Auftritt von Iggy Pop rausgeschmissen wurde. Diese Aufnahme beweist, was wirklich passiert ist. Der letzte Auftritt von Dave Alexander (B.), den Asheton-Brüdern Ron (Git.) und Scott (Dr.) und natürlich Iggy Pop (Ges.) in Originalbesetzung – audiorestauriert und neu gemastert! Auch als farbiges Vinyl. (Third Man)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Pixies

Bossanova (30TH Anniversary Edition)

Black Francis (Ges., Git.), Joey Santiago (Git.), David Lovering (Dr.) und Kim Deal (B., Ges.) bieten hier eine Mischung aus Punk, New Wave und Surf Rock. Genial-einfache, poppige Melodien („Havalina“) wechseln mit Härte („Rock Music“). Anspieltipp “Is She Weird”, besticht durch Deals treibenden Bass. In limitierter Auflage als rotes Vinyl. (4AD)