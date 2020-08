AUREL rockt mit TRUCK STOP

Mit seiner Single „Du bist für mich Musik“ tummelte sich der Hamburger wochenlang in den Airplay-Charts. Während dieser Song nur leichte Country-Schlagseite vorzuweisen hatte, geht AUREL mit dem neuen „Lass uns leben“ einen Schritt weiter …

Wie kam es zu dieser Konstellation?

Wir haben letzten Dezember beim TRUCK STOP Konzert in Hamburg im Vorprogramm gespielt und während ich den Song komponierte, hatte ich die ganze Zeit den typischen Sound im Kopf. Als uns Drummer Teddy im Studio besuchte – sein Sohn Daniel ist fester Schlagzeuger bei AUREL – habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und ihn dazu „verhaftet“, in dem Stück zu trommeln. Nun war es naheliegend, auch den Rest der Gang zu fragen, ob sie Lust auf einen Gastbeitrag hätten.

„Lass uns leben“ ist eine Ode an das Wochenende. Die ganze Woche rackern, ab Montag läuft der Countdown und ab Freitag wird gemeinsam das Leben zelebriert!

Wer gehört zur aktuellen AUREL-Besetzung?

Das „Martinshorn“ Martin Büchner am Saxophon. Am Bass Tim Schwarz, der auch bei Hardbone spielt. An den Drums sitzt Daniel Ibing, an Gitarre und Gesang die Hamburger Legende Gerd Lehmkuhl sowie ich, Stefan Aurel Schlabritz, als Sänger, Gitarrist und Songwriter. Für mich die absolute Traumbesetzung. Wir sind „Friends & Family“!

Orientierst du dich jetzt mehr in Richtung Country?

Ich hatte bisher auf allen Alben lupenreine Rockmusik, dazu ein paar Country-Elemente. So wird es auch bleiben. Handgespielt, keine Samples, keine Computer …

Wie geht es mit dir und der Band weiter?

Im Herbst folgt nach „Sonne“ (2017) und „Nichts als Meer“ (2019) Album Nr. 3: „Ich will Alles“. Live wurden wir dieses Jahr fast komplett auf Eis gelegt. Der absolute Horror. Arbeitsverbot von oben! Wir drücken die Daumen, dass es 2021 besser wird.

Wer möchte, kann sich unseren Geister-Gig ohne Publikum aus der Markthalle ansehen. Den findet man auf YouTube. Ebenso, wie unser Video zur aktuellen Single. www.aurelmusic.de