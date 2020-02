Ab sofort: Tierverbot für LPT

Mit sofortiger Wirkung wie auch in OXMOX Nr. 503 wird der Firma LPT (Laboratory of Pharmacology and Toxicology) die Erlaubnis entzogen, in Hamburg Tiere zu halten.

Wegen schwerwiegender Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und weiterer Verstöße gegen Dokumentations- und Genehmigungspflichten wird die erlaubnispflichtige Tierhaltung am Standort Redderweg 8 in Hamburg mit sofortiger Wirkung untersagt. Alle Versuchstiere haben innerhalb der nächsten drei Wochen an geeignete Dritte abgegeben zu werden.