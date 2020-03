Circus Krone kommt nach Hamburg

Mandana – Circuskunst neu geträumt

Auf seiner Deutschland-Tour 2020 zeigt der Circus Krone Zirkus-Geschichte, wie sie so noch nicht gesehen wurde und wird mit seinem magischen Zirkusmärchen „Mandana“ ab dem 24. September auch das Hamburger Publikum verzaubern. Wenn sich für die Mandana Aufführung das Krone-Zelt öffnet, wird der Besucher in einen Palast entführt, der an die goldenen 20er Jahre erinnert. Es liegt Magie in der Luft, nostalgische Musik in den Ohren und für einen Abend erlebt ein jeder eine fabelhafte Welt voller Poesie, Anmut und Romantik. Mandana, die Pferdeprinzessin, begegnet der Liebe: Sie trifft den Löwenmann. Die Grenzen zwischen Tier und Mensch verschwimmen. Circus Krone erzählt diese märchenhafte Geschichte mit der Erfahrung aus über einem Jahrhundert gelebter Leidenschaft und zeigt in beeindruckender Weise wie sehr Mensch und Tier miteinander verbunden sein können. Weltklasse-Akrobaten ziehen die Zuschauer in ihren Bann, die Musik weckt die Sehnsucht nach einer längst vergangenen Zeit, edle Pferde bezaubern das Publikum und Raubtiere lassen den Atem stocken.