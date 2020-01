IHR STIMMT AB: Wer wird HAMBURGER DES MONATS?

In unserer Rubrik “HAMBURGER DES MONATS” stellen wir euch Mitbürger_innen vor, die einen besonderen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Diesmal seid ihr gefragt, einen unserer Kandidaten aus Politik, Kunst und Sozialem auszuwählen. Der Gewinner wird in einer kommenden OXMOX-Ausgabe gebührend vorgestellt. Einen Beispiel-Beitrag über den tollen Eberhard Kuhlmann findet ihr hier. Auf geht’s: Stimmt für euren Favoriten ab 😉

Peter Tschentscher

Der gebürtiger Bremer ist seit März 2018 erster Bürgermeister unser schönen Hansestadt und setzt sich stets für ein friedliches und weltoffenes Miteinander ein. So förderte der studierte Arzt den Neuaufbaus der Bornplatzsynagoge, die von den Nationalsozialisten zerstört wurde, und setzte ein starkes Signal für die Religionsfreiheit. Außerdem verfolgt er den Bau von erschwinglichem Wohnraum und beweist damit seine bürgernahe Politik. peter-tschentscher.de

Gniechel

Das Multitalent im OXMOX-Team moderie­rt seit 12 Jahren (!) den HAMBURG-BAND­CON­­TEST. Er ist Schauspieler, Sprecher und Youtuber (youtube.de/gniechel). Zu seinen aktuellen Projekten gehören u. a. die Rollen des Lukas in “Jim Knopf und der Lokomotivführer“, Balu in “Das Dschungelbuch” und Jan in “Jan und Henry“. Privat ist er ein echter Serien­jun­kie. Außer bei gutem Wetter – er liebt Sommernächte und sitzt in diesen gern irgendwo draußen … Gniechels Youtube Kanal

Patrick Alpoim

Der Inhaber des veganen Restaurants Vistro zaubert leckere und gesunde Mahlzeiten, die gegen Spende angeboten werden. An drei Tagen in der Woche verwertet Patrick saisonales Bio-Gemüse mit “Schönheitsfehlern” für seine bis zu 20 Mittagsmenüs pro Tag. Damit ist das Bramfelder Vistro sowohl für Menschen mit kleinem Portemonnaie als auch für Umweltschützer und Feinschmecker ein klasse Tipp. In Zeiten der Verschwendung leistet der Hamburger einen wichtigen Beitrag für Gesellschaft und Umwelt. vistro-hamburg.de