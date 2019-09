14.09., 10:00 bis 17:00 Uhr, Uni-Mensa (Hauptmensa)

Eintritt: 5€, Kinder bis 12J. in Begleitung eines Erwachsenen: FREI!

Die kreative Szene der Zeichner, Comic-Künstler und Illustratoren trifft sich in Hamburg auf der größten norddeutschen Comic-Messe.

Am Samstag, den 14.09.2019 werdet ihr die pulsierende Szene aus Zeichnern und Illustratoren auf der Comic- und Mangaconvention Hamburg erleben können. Herzlich Willkommen in der Arena der bunten Bilder!

Die Comic- und Mangaconvention Hamburg bietet euch die einzigartige Melange aus klassischen Comics und der jüngeren Manga-Szene. Original-Art, Comic/Manga-Hefte und Schnäppchen sowie Figuren und anderes Merchandise werden euch von vielen Händlern und zahlreichen tollen Künstlern präsentiert, die signieren werden. Sie sind es, die der Veranstaltung ein besonderes Flair verleihen. Nutzt die Gelegenheit zum direkten Kontakt.

Es erwarten euch über 100 Comic-Zeichner, Manga-Künstlerinnen und Illustratoren auf der Hamburg Convention. Nicht verpassen! Viele Special Guests werden die CON bereichern und für euch vor Ort Live-Zeichnen.

Cosplayers welcome!

www.comicconvention-hamburg.de

Kontakt:

hamburgcomics: Tel. 04532 / 975 96 98 BD EVENTS: Tel. 0202 / 698 60 94