Corona: Hamburger Krisen-Kultur – Pedy Peters | Remedy Records Hg.mbH

Wir sind dreimal in den Hintern gekniffen: Unser Night Light in der Gerhardstrasse ist voraussichtlich bis 30.04. geschlossen. Wir haben aber total liebe Gäste – das rührt mich zu Tränen. Unterstützen kann man das Night Light, indem man online Merch kauft (remedyrecords.net). Bei Remedy Records muss ebenfalls die Tür zu bleiben – wie lange weiß ich noch nicht. Auch hier bekommen wir Nachrichten und Anrufe unserer Kunden. Echt großartig! Unser Metal Bash soll am 01.+02.05. in Neu Wulmstorf stattfinden. Ich telefoniere täglich mit der Gemeinde, um die Lage abzufragen. Leider kann mir noch niemand etwas sagen. Sollten wir den Termin nicht halten können, werden wir das Festival auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

