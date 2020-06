DIE BESTEN OXMOX-TITEL AUS 500 AUSGABEN

Viele große Stars haben über das OXMOX-Cover den deutschen Norden erobert. Unsere „Hall of Fame“ kann sich sehen lassen – egal, ob im ursprünglichen A5- oder im aktuellen A4-Format. So bunt wie die Mode und Musik jeder Zeit, sind auch die dazugehörigen OXMOX-Ausgaben. Und dass nicht immer alles schön ist, zeigen unsere Magazine mit kritischen Reportagen. In der manchmal unübersichtlichen und immer schnelleren Medienwelt ist OXMOX ein verlässlicher Kulturwegweiser für Generationen von Lesern. Wir möchten uns bedanken und gemeinsam auf eine spannende Zeit zurückblicken, die aktuell mit der 500. Ausgabe ein großes Jubiläum feiert. Zu diesem Anlass hat das Verlags-Team seine liebsten Titelbilder herausgesucht – von kurz nach damals bis fast heute …

Dezember 1978: Wenn der OXMOX-Chef mit seinem Zeichenstift für Special Effects sorgt

Februar 1979: Frank Zappa live und noch mehr Termine „vom Ersten bis zum Letzten“

August 1979: Ärmel hochkrempeln, selber was pflanzen und sich auf die Ernte 79 freuen

August 1980: ALLES SCHEISSE! (Da lohnt sich wenigstens der Kaufpreis von nur 1,80 DM)

November 1982: „Harte Zeiten“ mit Herrn Kilmister und seiner Krachkapelle Motörhead

August 1984: Haus(besetzer)besuch in Hamburgs berühmt-berüchtigter Hafenstrasse

April 1986: Seltenes Naturereignis: Die Stones und Rio Reiser in der Lüneburger Wüste

Dezember 1987: Schauspiel-Fanatiker Klaus Kinski wünscht ein friedliches Fest

Mai 1991: Jim Morrison (The Doors) und ein Bio-Report sorgen für´s Hippie-Comeback

Oktober 1991: Halloween-Verkleidungstipps mit Alice Cooper und dem Mode-Special

