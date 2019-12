OXMOX verlost Tickets: Die besten Silvester-Partys

SPRUNG.RAUM

Silvester.Party in Hamburg, mit der ihr glücklich ins neue Jahr hüpfen könnt! Hier sind die Kleinen mal ganz Groß! Kräftig abhüpfen zu Discolicht und Lieblingsmusik in toller Party-Atmosphäre! 16-18 Uhr, Altersempfehlung 5-13 Jahre

Tickets 18,50€ (inkl. Berliner und Rakete)

http://sprungraum.de

East-Hotel

Wer es etwas festlicher mag, kommt hier auf seine Kosten: Ein feierlicher Silvester Ball mit großer Tanzfläche und glamouröser Deko er­wartet euch. Der Dresscode “smart and ele­gant” sollte beachtet und auf das legere T-Shirt sowie Sneakers lieber verzichtet werden. Einlass: 21 Uhr. Beginn: 23 Uhr. Tickets: VVK 40€ inkl. Aperitif.

http://east-hamburg.de

Molotow

Dein bester Silvester mit DJ Mario und DJ Starry Eyes. Ihr Erfolgskonzept: Sie spielen nur gute Musik, die den Gästen gefällt und zum Tanzen einlädt. Tickets: VVK/AK ab 14,65€/16€ (vor 0Uhr 8€!)

http://molotowclub.com

Die Insel

Sankt Hip Hop is in the House und heißt alle Sinners willkommen. Die Tore zum Tempel öffnen sich um 22:00 Uhr und es erwarten euch allerlei Shows und Sins. Tickets: VVK 35€ Ladies/45€ Gents

http://dieinsel-hamburg.com

Nord Event

Erobert den Silvesterhimmel über Hamburg und erlebt das Feuerwerk über der Stadt bei der Himmelsstürmer Silvester-Gala. Auf dem komplett verglasten NORD EVENT Panoramadeck könnt ihr bei Live-Musik in das neue Jahr tanzen. Ab 22:30 Uhr. Tickets: VVK 135€ (Flanierticket inkl. Dessertbuffet, Mitternachtssnack und Getränkepauschale)



http://nordevent-shop.de

Hafenbahnhof

Ahoi 2020! – Feiern bis der Schlepper kommt mit Mighty Mike, Fringsteen und SteRix

Ab 21:30 Uhr Tickets: 8 € (inkl. ein Glas Silvesterbowle)

http://hafenbahnhof.com

H1

H1 New Year’s Eve – mit RnB, House, HipHop und EDM wird das neue Jahr eingeläutet. Der Club wird sich schick machen und auch die Gäste sollten zur edleren Garderobe greifen. Beginn: 23:00 Uhr Tickets: VVK 30€

http://h1club.com

Docks, Prinzenbar

Silvesterrave – um 22:00 öffnen die Pforten der Prinzenbar, um die Party im kleineren Rahmen mit tollen visuellen Effekten und dem Sound von Bonjour Ben einzuläuten. Um 00:30 können Feierwütige ins Docks weiterziehen, um 2020 mit einem Knall – in Form von treibenden Techno-Beats – zu begrüßen. Maximale Liebe liefern mit ihren Sets die perfekte Grundlage dafür.

Tickets: VVK/AK ab 19,99€/24€.

http://docks-prinzenbar.de

Große Freiheit 36, Kaiserkeller & Gale­ria 36

Die Grosse Freiheit wird 35 und feiert Golden Silvester auf 3 Floors: Mit dem E.Q.T. DJ-Team, das die größten Songs aus 2019, aktuelle Charts, Danceclassics, House & mehr auflegt. Dazu fette goldene Deko, Mitternachts-Sekt, Berliner, eine goldene Glitzerfotowand und viele weitere Specials! Für alle dunklen Seelen gibt‘s im Kaiserkeller „Schwarzes Silvester“, in der Galeria 36 sagen wir „Feliz Año Nuevo“ mit den besten Latin Hits. Ab 22 Uhr. Tickets: VVK 11,50€ für alle drei Floors.

http://grossefreiheit36.de

Cascadas

Carribean Night Silvester-Special – Das Cascadas bietet eine aufregend karibisch heiße Silvesterparty und begrüßt das Jahr 2020 bei dem legendären Alster Feuerwerk direkt vor der Tür! Tickets: VVK 69€



http://cascadas.club

Fabrik

Der Party-Mix aus Classics und Charts beschallt ab 21 Uhr die Fabrik in Altona. Willkommen sind Junggebliebene Ü30er in Feierlaune! Tickets: VVK/AK 18€/19€

http://fabrik.de

Hühnerposten

8 top DJs, Show Acts und vielen neuen Specials (z.B. WINTER WONDERLAND & Star Act: „AQUAGEN“) heißen auf 4 Floors 2020 willkommen. Dank der inklusiven Getränke und den Kühlschränken zur Selbstbedienung bleibt niemand auf dem Trockenen sitzen. Zum Hbf und zur Alster sind es je nur ca. 400m. Tickets: VVK 69€



http://huehner-posten.de

Thomas Read

Ganz nach dem Motto „Silvester like a Rockstar“ startet auf 3 verschieden Floors die Party ins neue Jahr: Es erwarten euch Rockband und Solo Musiker, Tänzerinnen, Rockstardeko und Luftgitarrenaction im ganzen Club. Auch für Live-Musik und das traditionelle Feuerwerk im Disco Garten wird gesorgt. Tickets: VVK/AK 10€/15€ (inkl. Welcome Drink)

http://thomasread.de

Birdland

Unter dem Motto „Let’s Swing in the New Year“ präsentiert die US-Jazzsängerin Julie Silvera ein exklusives Silvester-Programm und führt beschwingt durch den Jahreswechsel. Inklusive Mitternachts-Prosecco und Berliner. Tickets: VVK ab 27€



http://birdlandhamburg.de

Kampnagel

DJ Deekay versorgt euch im Foyer mit den besten Hits aus den 80ern, 90ern und den Charts, in der Halle KMH gibt’s House und Live-Percussion von DJ Mellowtron & Jogi Jokusch und im Peacetanbul Soul, Funk, Oriental und Balkan Pop von DJ Soulsaver sowie Food Stations zur Stärkung. Ab 22:00 Uhr. Tickets: VVK/AK 18€/20 €, ab ca. 1h: 15€

mix-fete.de/tanznagel.html

Astra St. Pauli Brauerei

Astra la Vista, 2019

Tschüss 2019 und hallo 2020. Lasst es krachen. Ob Rundum-sorglos-Paket oder Party, hier ist für jeden was dabei.

Tickets: 15€ (ab 22 Uhr inkl. Mitternachtsberliner und Begrüßungsbier) und 35€ (ab 20 Uhr inkl. Silvesterbuffet und Silvesterparty)

http://astra-brauerei.de

View Eleven

Stylische Party auf 2 Floors: Oben gibt‘s Hits der 70er, 80er und 90er Jahre und unten Club Sound mit House, Charts und RnB. Es gibt keinen strikten Dresscode, dennoch wird eine schickere Kleidung empfohlen. Tickets: ab 81,40€

silvester-all-inclusive.de

Café Seeterrassen

Hier ist für jeden was dabei: 5 Floors bieten Party&Schlager, Hits der 70er, 80er & 90er , Funk, Soul & Black, House & Elektro und All mixed up – Classics & Charts. Um Mitternacht verschmelzen alle Floors und DJ Robert Laube läutet das neue Jahr ein. Tickets: ab 61€ (Damen)/66€ (Herren).

silvester-all-inclusive.de