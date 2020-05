Die TOP Mai-Alben

Weezer

Van Weezer

Als zu Beginn der 90er Jahre die Pop-Punk Welle ins Rollen kam, holten auch die Kalifornier ihre Surfbretter raus. Nachdem die Jungs ihre Fühler in den letzten Jahren ausgestreckten hatten und sich Cover-Versionen (u. a. Totos „Africa“) oder auch dem Soundtrack des Disney-Streifens Frozen 2 angenommen hatten, kehren sie nun zu ihren Wurzeln zurück. Rivers Cuomo (Ges., Git.), Brian Bell (Ges., Key.), Scott Shriner (B.) und Patrick Wilson (Dr.) verfolgen ihr Ur-Konzept aus lebhaftem Gitarrenspiel und unangestrengten Melodien. Nur die Album-Namen scheinen auszugehen: Bereits sechs Mal betitelten sie ihr Werk „Weezer“. Nunja, das „Van“ soll alles ändern. (Crush Music/Atlantic)

ML

PVRIS

Use Me

Unter dem Namen Operation Guillotine starteten Lyndsey Gunnulfsen (Ges.), Alex Babinski (Git.), Brian MacDonald (B.) und Justin Nace (Dr.) 2012 zunächst als Metal-Band und benannten sich nach ihrer ersten EP als sie auf Pop/Rock umstiegen. Das Spiel mit dezenten Elektro-Passagen und E-Gitarre mündet in tanzbarem, modernen Sound. (Warner)

ML

Creeper

Sex, Death & The Infinite Void

Im Jahr nach der My Chemical Romance Auflösung, wurde die Fackel der Emo-Regentschaft inoffiziell an die Süd-Engländer überreicht. Mit ihrem Debüt „Eternity, in Your Arms” (2017) verwandelte das düstere Sextett Trauer, Verletzlichkeit und Einsamkeit in Worte und Melodien. Nun, wie die gegelten Haare und gebügelten Anzüge erahnen lassen, schöpften die Gothic-Rocker ihre Inspiration auch im Glam und erschufen Songs, die emotional schwerfällig und musikalisch leichtfüßig sind – geschuldet Will Goulds Vielseitigkeit und Leidenschaft im Gesang! (Roadrunner Records)

ML

Yachtklub

2020

Die Band aus Bente Faust (B.), Jamie Watson (Ges.), Chris Kiel (Ges., Pian.), Lucas Lash (Dr.) und Eric Timmann (Git.) entstand im Zuge des Projekts „Yachtklub_Society“, bei dem ein ausgewähltes Thema von mehreren Künstlern als Song, Buch, Film oder Objekt künstlerisch interpretiert wird. Im Debüt wird auf deutsch und englisch die Geschichte einer Straßenmusikerin erzählt, die mit Kunst die Welt verbessern will. So auch der Track „Außer Kontrolle“, der exklusiv für die Umweltschutzorganisation Extiction Rebellion aufgenommen wurde. (Off Ya Tree/Broken Silence)

ML