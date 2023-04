Do, 20.04.23 Mob Rules, Logo, Ticket ab 23 Euro

Donnerstag, 20.04.2023

Mob Rules, Logo, Ticket ab 23 Euro

20:00 Uhr, 19:00 Uhr (Einlass)

Mob Rules wurde 1994 u.a. von ex-OXMOX Mitarbeiter Matthias Mineur gegründet. Seit ihrer ersten Veröffentlichung Savage Land sind mittlerweile über 20 Jahre vergangen, in denen die Band neun Alben hervorbrachte. Ebenso trat die Band mehrfach beim Wacken Open Air sowie auch als Vorband für Dio, die Scorpions und viele weiteren internationalen Bands auf. Nun sind Mob Rules zurück mit The return of the Beast Tour. Support: Squealer.