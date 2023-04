Do, 20.04.23 – Manfred Mann’s Earth Band, Gruenspan, Ticket ab 60 Euro

Donnerstag, 20.04.2023

Manfred Mann’s Earth Band, Gruenspan, Ticket ab 60 Euro

19:00 Uhr

Weltberühmt wurde die britische Rockband um den südafrikanischen Keyboarder Manfred Mann mit Klassikern wie Blinded By The Light (geschrieben von Bruce Springsteen), Mighty Quinn (aus der Feder von Bob Dylan), I Came For You sowie Davy’s on the road again von Robbie Robertson. Die erfolgreichste Veröffentlichungen der Band sind die beiden Alben The Roaring Silence sowie Semi-Detached Suburban, die sich über 160.000 Mal verkauften. Auch heute noch begeistert deren Sound zwischen Rhythm and Blues, Rock und Jazz-Einflüssen weltweit das Publikum

.