Do, 20.04.23 – Electric Callboy, Barclays Arena, Ticket ab 75 Euro

Donnerstag, 20.04.2023

Electric Callboy, Barclays Arena, Ticket ab 75 Euro

19:30 Uhr, 17:30 Uhr (Einlass)

Die deutsche Metalcore-/Trancecore-Band aus Castrop-Rauxel geht wieder einmal auf Tour und zwar mit ihrem neuem Album Tekkno sowie mit neuen Frontmann, Nico Sallach. Gleich die erste Single Hypa Hypa und dessen Musikvideo, in dem die Band sich mit Nasenbrillen und Perücken selbst auf die Schippe nimmt, fand weltweit große Beachtung und erhielt in kürzester Zeit über 60 Millionen Klicks auf YouTube. Somit keine Überraschung, das Tekkno bereits in den ersten Wochen nach Veröffentlichung auf Platz 1 der deutschen Charts schoss. Aktuell sind Electric Callboy einer der gefragtesten Live-Acts. Ihre Shows sind in kürzester Zeit ausverkauft und man kann nur ahnen, was für eine aufregende Karriere noch vor ihnen liegt. Special Guest sind Blind Channel und Future Palace.