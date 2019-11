Everlast (19.11.)

19.11., 20 Uhr, Bremen Modernes, ab 35,05 €Tickets gibt’s hier: http://bit.ly/2kjhSdu

Der Grammy-Gewinner und Multi-Platinum-Seller ist ein gern gesehener Gast in Deutschland. Nach dem Riesenerfolg seiner umjubelten Tour im vergangenen Herbst ist Everlast nun erneut unterwegs. Im Zentrum der Konzerte werden seine Klassiker stehen, aber er wird auch Lieder seines aktuellen Albums „Whitey Ford´s House Of Pain“ (Long Branch Records / SPV) präsentieren.

Everlasts aktuelles Album „Whitey Ford´s House of Pain“ ist sein siebtes Solo-Studioalbum und das erste mit neuem Material seit „Songs For The Ungrateful Living“ (2011). Die zwölf frischen Songs bieten eine vielseitige stilistische Auswahl von Everlasts 30jähriger musikalischer Reise. Der apokalyptische Rap der ersten Single „The Culling“ ist eine dystopische Vision, die vor „lügenden Politikern“ als Bedrohung unserer Freiheit warnt. Das selbstanalytische „The Climb“ ist ein Lied, das den Kampf seines eigenen Kindes gegen Mukoviszidose beschreibt, einer der Hauptgründe für die weite Lücke zwischen seinen letzten Alben. Dem Leiden seiner Tochter zuzusehen schürt seinen Zorn, dem er in „One Of Us“ Ausdruck verleiht. Der Delta-Blues „Show Your Roll“ dagegen ist ein dunkler Blick in die Welt der Gewalt und Gangs. Hier begrüßt Everlast als Gast Aloe Blacc, der ihn zu seinen Hip-Hop-Wurzeln zurückführt. Das Herzstück des Albums, „Summer Rain“, ist ein fast filmischer Einblick in die Schrecken der Drogenabhängigkeit. Dazu gibt es auch eine Hommage an den verstorbenen Tom Petty, in „It Ain´t Easy“ zitiert Everlast Pettys Zeile: „The Waiting Is The Hardest Part“.