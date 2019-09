Feiert mit den Besten! Das brandneue Clubkonzept „Tables for 2“ by Jägermeister

Diese Herbst/Winter-Saison bringt die Jägermeister Clubtour „Tables for 2“ Künstler in nie dagewesenen DJ-Kombinationen zusammen. Szenehelden teilen sich das DJ-Booth und co-kreieren einzigartige Momente in einem garantiert unvergesslichen musikalischen Feuerwerk. Schubladen-Denken war gestern, denn „Tables for 2“ mischt jetzt Deutschlands Party-Metropolen auf!

Von Downtempo zu Upbeat! Keine clubtaugliche Musikrichtung wird ausgelassen: Bei den One-Time-Only-Events spielen DJs gemeinsam, die aus unterschiedlichen musikalischen Backgrounds stammen und für „Tables for 2“ ihre eigenen Komfortzonen aufbrechen. Hand in Hand mit der Crowd werden unvergessliche Augenblicke geschaffen, denn jeder Tourstop ist mit seiner Künstler-Kombination einmalig.

Mit „Tables for 2“ stellt Jägermeister das Nachtleben auf den Kopf und revolutioniert das Verständnis einer herkömmlichen DJ-Tour. Die Highlight-Acts in Hamburg sind Roman Flügel und Eclair Fifi. Flügel gehört zu den umtriebigsten deutschen Techno-Produzenten. Die Szene prägt er seit Beginn der 90er Jahre unter zahlreichen Pseudonymen. Darüber hinaus ist er die eine Hälfte von Alter Ego, sowie Chef der hochgeschätzten Labels Playhouse, Klang ElektronikundOngaku. Als Gegenstück fungiert Eclair Fifi aka Clair Sterling – Fifi kuratiert als langjähriger Host eine Show bei NTS London und ist seit über zehn Jahren tief in der Szene verwurzelt. Seit ihren Auftritten bei Boiler Room Dekmantel wird sie als internationaler Breakthrough-Star gefeiert. Durch ihre vielfältigen Hintergründe vermixt sie Ghetto House, Techno, House und Funk in einem energetischen und selten gespielten Mix.

Unterstützt wird das Programm von ausgewählten Support-Acts wie Davidé (Jeudi Records) oder Smallpeople (Smallville Records), sowie Local Heroes, die den musikalischen Background ihrer Stadt seit Jahren mittragen und prägen.

In den größten Metropolen Deutschlands werden die außergewöhnlichen und einmaligen LineUps präsentiert, die Location-Auswahl fällt auf angesagte Szeneclubs, welche besonders intime und exklusive Erfahrungen garantieren. Dabei signalisiert der unverkennbare „Signature Sound“ immer wieder superkühle free Shots für alle. DJs, Nightfluencer, Friends of the Family und Fans stoßen gemeinsam an und feiern hautnah mit ihren Lieblings-DJs durch die Nacht.

Die Premiere von „Tables for 2“ by Jägermeister findet am 02. Oktober im Waagenbau Hamburg statt.

…more stops to come!

