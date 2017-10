3. Oktober 2017

„Ein Monat ohne OXMOX ist wohl möglich, macht aber überhaupt keinen Sinn! Politisch immer korrekt, musikalisch ständig aktuell und ein wichtiger Teil meiner Heimatstadt! Durch das OXMOX bin ich immer auf dem laufenden – das war in der Vergangenheit so und wird mich auch in Zukunft verlässlich begleiten! Herzlichen Glückwunsch! Mein Opa hat schon gesagt „Qualität setzt sich durch“!

Harry Schulz