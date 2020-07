KONZERT-TIPPS (01.-07. August)

Samstag, 01. August

Harbour Rebels, Monkeys Music Club, ab 10,- €

Der „Monkeys Open Air Summer” bietet Konzerte unter den aktuellen Corona-Vorschriften, u. a. begrenzt auf 70 Outdoor-Plätze. Für Streetpunk mit Herz und Anker sorgen die Harbour Rebels („On A Journey“). Die Hamburger Jule (Ges.), Benny (Git.), Dennis (Git.), Dennis (B.) und Chris (Dr.) machen Musik für Punks und Skins.

Sonntag, 02. August

Rockstars Reloaded, Planetarium Hamburg, ab 14,- €

Die kosmische Chartshow präsentiert Songs, die von Muse über Linkin’ Park und weiter ins Universum der Rockmusik führen. Besucher dürfen zu intergalaktischen Hits der 90er und 2000er abheben.

Mittwoch, 05. August

FEE., Knust (Lattenplatz), ab 11,50 €

Bei den „Acoustics Sommersessions“ spielen jeweils 3 Künstler/Bands für 30 Minuten. Diese Ausgabe gestaltet unter anderem Singer-Songwriterin FEE., die „Nachtluft“ von der Open-Air-Bühne wehen lässt. Die von Udo Lindenberg ausgezeichnete Straßenmusikerin spielt Pop – süß, verrückt oder philosophisch. Corona-bedingt erfolgt der Einlass nur mit einer ausgefüllten Erklärung.

Donnerstag, 06. August

OXMOX präsentiert: 35. HAMBURG-BANDCONTEST – Event #161, streammax.de/bandcontest, ab 10,- €

Nach dreieinhalb Jahrzehnten direkter Live-Unterhaltung veranstalten OXMOX und ABC Media den beliebten Musikförderpreis erstmals als digitales Konzerterlebnis mit sechs Konzerten an einem Tag! Aus der streammax-Halle wird die erste Runde mit den besten neuen Bands übertragen. Mit dem Ticket erhält man den Link zum Liveplayer und kann für seine Favoriten voten. Pro Ticket ist eine Abstimmung möglich! So kann jeder Karteninhaber seine Lieblingsband aktiv in Richtung des großen Finales unterstützen. Zu den neuen Sounds ergänzen Black Crosses als Special Guest das Programm. OXMOX-Kult-Moderator Gniechel führt durch die Show und Backstage-Reporterin Tine Kumm präsentiert spannende Blicke hinter die Kulissen. Diese Künstler wollen begeistern: Batteries of Rock (Rock aus Hamburg), Fading Bloom (Grunge aus Hamburg), Wasted Roads (Alternative-Rock aus Schleswig-Holstein), Slap that Chicken (Funk/Pop aus Hamburg) und Esther Filly Ridstyle (Ridstyle/Soul aus Hamburg).

Freitag, 07. August

OXMOX präsentiert: 35. HAMBURG-BANDCONTEST – Event #162, streammax.de/bandcontest, ab 10,- €

Weiter geht es mit der diesjährigen Vorrunde und sieben Konzerten der beliebtesten neuen Bands auf der OXMOX-Bühne des virtuellen streammax-Veranstaltungszentrums. Mit einem Ticket erhält man den Link zum Liveplayer und die Möglichkeit, für seine Favoriten abzustimmen. Das Moderatoren-Doppel Gniechel (Bühne) und Tine Kumm (Backstage) führt durchs Programm, zu dem außerdem Soltoros als Special Guest gehören. Diese Teilnehmer wollen den Einzug ins große Finale schaffen: MENs Rock Band (Blues/Rock aus Hamburg), Hexagon (Alternative-Rock aus Hamburg), Kellerstudio (Rock/Pop aus Niedersachsen), Yannick D. & Die Feta (Rock/Pop/HipHop/SingSang aus Hamburg), Khalil Kry (Pop/Folk/Soul aus Hamburg) und Ukulelenprediger (Ukulelenfunkrock aus Berlin).