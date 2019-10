Clash of Clans World Championship: OXMOX VERLOST TICKETS!

Wir verlosen Tickets für die Clash of Clans World Championship bei der ESL One in Hamburg. Macht mit und seid dabei: Sendet uns eine Mail mit dem Betreff “Clash of Clans” an gewinne@oxmoxhh.de und drückt die Daumen!



Um was geht es? Zum dritten Mal in Folge begrüßt die Barclaycard Arena vom 25. bis 27. Oktober Spieler, Talente und Fans für ein Wochenende voller Esport-Action! Tauche bei ESL One Hamburg 2019 live in die Welt deines Lieblingsspiels ein. Auf der ESL One Hamburg veranstaltet der finnische Spieleentwickler Supercell das Finale der Clash of Clans World Championship für ihr populäres Mobile-Game Clash of Clans . Acht der weltbesten Teams haben die Möglichkeit, ihr Können vor Publikum zu beweisen und den Löwenanteil des $ 1 Million Preispools mit nach Hause zu nehmen. Die Teams mussten sich im Vorfeld durch die Teilnahme am Wettbewerb über ESL Play oder die In-Game-Liga qualifizieren. Außerdem werden zwei Wildcard-Gewinner von der Clash of Clans-Community ausgewählt!



Was ist Clash of Clans? Clash of Clans ist ein episches Online-Multiplayer-Spiel von Supercell, das seit seiner globalen Einführung im Jahr 2012 kontinuierlich die Charts im App Store und Google Play anführt. Im Spiel passen die Spieler ihr Dorf an, bauen eine Armee auf und bekämpfen ihre Gegner. Spieler können auch einem Clan beitreten oder ein Clashing-Vermächtnis aufbauen, indem sie ihre eigenen erstellen. Ihr habt die Wahl.



Was gibt es zu gewinnen? Wir verlosen 10 Tickets für die Clash of Clans World Championship bei der ESL One in Hamburg. Es handelt sich dabei um die „Weekend Regular“-Tickets im Wert von je 49€. Ihr bekommt dadurch:

Zugang zum Turnier an allen drei Tagen, 25. – 27. Oktober

Zugang zu Clash of Clans und Dota 2-Turnieren

Freie Platzwahl für obere und untere Ränge

Fahrkarte für ÖPNV (HVV) Verkehrsdienst

Zutritt zur offenen Autogrammstunde

Kostenlose Clash of Clans Figuren und Fanartikel