DAS GEHT IN HAMBURG + COOLE GEWINNE

GAMEVENTION – das Community & Gaming Festival

23.-24.11. Hamburg Messe

Hamburg bekommt eigene Gamer-Messe: 10.000 Besucher, 60 Aussteller, 10 Millionen Medi Kontakte – hier stehen die Gamer und ihre Communities im Vordergrund. Auf drei Festival Areas können sie sich so richtig verausgaben. Ob Blockbuster oder Indiegame, in der Gaming-Area ist für jeden was dabei. Auf XXL-Monitoren treten professionelle Spieler gegeneinander in der eSports-Area an. 20std live Turniere werden erwartet. Zum Meet&Greet geht‘s dann weiter in die Culture Area. Hier gibt‘s neben Workshops auch Cosplay Contests moderiert von Jens Siol und Farbenfuchs.

Program Specials wie Showacts, Diskussionsrunden, Panels, Recruiting-Stand und die Basics Comics, Manga, Merch dürfen natürlich auch nicht fehlen. Darüber hinaus jede Menge Party.

#PlayersComeToLive

gamevention.de

Gleichstellungspreis für Milagros Caiña Carreiro-Andree!

MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES 2019

Am 20. September ehrte Initiatorin und Mestemacher-Chefin Prof. Dr. Ulrike Detmers die 18. Preisträgerin Milagros Caiña Carreiro-Andree mit der begehrten Siegertrophäe OECONOMIA.

Seit 2002 wird der Preis jährlich von der Mestemacher-Gruppe verliehen, um Frauen, die in Führungspositionen arbeiten und besondere Leistungen erbringen, zu würdigen.

„Die Gastarbeitertochter, Milagros Caiña Carreiro-Andree, zählt zur Avantgarde für Frauenkarrieren im Top Management. Die einzige Frau im Vorstand der BMW AG ist der beste Beweis dafür, dass Bildung den Schlüssel für alles Weitere im Leben darstellt,“ unterstreicht Prof. Dr. Ulrike Detmers. Es geht Carreiro-Andree darum, die nachhaltige unternehmerische Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann im Berufsleben und die Vielfalt in der Belegschaft zu unterstützen. Durch zahlreiche Aktivitäten hat sie den Frauenanteil gesteigert. Hierzu gehören u.a. neben dem Ausbau von Kinderbetreuungsmöglichkeiten auch attraktive Arbeitszeitsysteme wie z.B. Homeoffice etc., um so die Arbeitszeit an die Bedürfnisse der Mitarbeiter anzupassen. Ihr Ziel, die Erhöhung des Anteils der weiblichen Führungskräfte auf 15-17% bis 2020, hat sie bereits 2018 erreicht.

www.mestemacher.de/gleichstellungsaktivitaeten/

Lebensfreude Messe

02.-03. (Kiel), 22.-24.11. (Hamburg)

Mehr als 120 Aussteller präsentieren ihre neusten Produkte und Ideen über alternative Heilweisen, vegetarische Ernährung, eine gute Work-Life-Balance. Die zahlreichen Vorträge und Events sind deine Türöffner für ein glücklicheres Leben. Entdecke Angebote rundum Verwöhn-Aktionen für Körper Geist & Seele. lebensfreudemessen.de

Master-Messe Hamburg

06.11., 17:30-21:00 Uhr, Emporio Hamburg

Finde deinen Master-Studiengang und erhalte Zugang zu zahlreichen Stipendien. Vor Ort beraten dich Top-Universitäten persönlich zur Studienwahl. Die ersten 100 Besucher erhalten den QS Top Grad School Guide.

Mit Lebenslauf-Check

www.topuniversities.com/oxmox

Winterdom

08.11.-08.12., Heiligengeistfeld

Frisch gebrannte Mandeln, Schmalzgebäck und natürlich Lebkuchenherzen: Es ist wieder Winterdom. Ob nostalgisches Kettenkarussell, Kinderfahrgeschäfte oder Achterbahnen – hier ist für jeden was dabei. Und für die ganz Mutigen: Skyfall – 80 Meter freier Fall!!!

Play19 Creative Gaming Festival

14.-17.11., div. Locations, ab 6 €

Play19 ist das Festival für Spieleliebhaber, Gamer, Entwickler, Medienkünstler, Schüler, Studierende, Lehrende, Pädagogen, Wissenschaftler und alle, die mit digitalen Games spielen und lernen wollen. Dieses Jahr steht alles unter dem Motto „Of Monsters and Games“.

www.playfestival.de

Rubbellos-Adventskalender 2019

Kaum werden die Temperaturen kühler, steht auch schon Weihnachten vor der Tür. Und in dieser Zeit gibt es von LOTTO Hamburg 24-mal die Chance auf Glück. Hinter jedem Türchen der Rubbellos-Adventskalender – erhältlich in zwei verschiedenen Hamburg-Motiven – wartet ein Rubellos. Je nach Preisklasse des Kalenders sind Gewinne von 1 Euro bis 50.000 Euro* möglich. Und wer kein Glück beim Rubbeln hat, der geht trotzdem nicht ganz leer aus: hinter jedem Türchen gibt es zusätzlich zum Los einen Glücksspruch!

Die beiden Rubbellos-Adventskalender sind in den Varianten Silber (26,95 €) und Gold (34,95 €) ab sofort in jeder Hamburger LOTTO-Annahmestelle erhältlich.

LOTTO Hamburg wünscht viel Glück!

Winterspektakel

ab 18.12., Kuppel, ab 10,90 €

Für das totale Weihnachts-Feeling: Bezaubernde Atmosphäre, Glühwein, leckere Bratäpfel, Weihnachtsmarkt, Jahrmarkt, vielfältige Attraktionen, Show, Zirkus und und und. Hier ist für jeden was dabei, von Groß bis Klein. Einfach nur spektakulär.

Die Eintrittskarten beinhalten eine Sitzplatzreservierung für die Show, sowie den Zutritt zum Jahr- und Food Market. winterspektakel.de