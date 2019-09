HIER & HEUTE

Weidenfest

14.09., 11-23 Uhr, Bei der Christuskirche 2

Das familienfreundliche Programm umfasst Konzerte, einen Mitmach-Zirkus, Kinder-Schminken, Stockbrot-Backen u. v m. und dient dem nachbarschaftlichen Austauschs in Eimsbüttel.

ev-ke.de

Foto: Michael Babiel

Herbstmarkt

06.-08.09., 11-19 Uhr, Gut Basthorst

Über hundert Aussteller in Sachen Kunst, Handwerk und Antiquitäten, Garten und Freizeit, Mode und Schmuck, sowie Lodenbekleidung, Jagd- und Hundebedarf bieten ein abwechslungsreiches Angebot für die ganze Familie.

gut-basthorst.de

Bruder Norman! 06.-08.09., 14.+15.09., 17.-22.09., 24.09., 30.09., Polittbüro Normans verzweifelte Liebe zum Vater Hans Frank, Hitlers Generalgouverneur in Polen, der in Nürnberg hingerichtet worden ist, lässt seinen jüngeren Bruder Niklas nicht los. Sie ringen um die „Wahrheit“ von Gefühlen, die Macht der Verdrängung und die Frage: Wie überlebe ich es, das Kind des „Schlächters von Polen“ zu sein? polittbuero.de

Regisseur Wolf-Dieter Sprenger (Foto: Cordula Treml)

“Woodstock Vision: The Spirit of a Generation“ umfasst die erstaunlichen Aufnahmen von Elliott Landy, dem offiziellen Fotografen des Woodstock Festivals. Ob Janis Joplin, Bob Dylan, Jimi Hendrix… – Landy lichtete die großen Stars des vorigen Jahrhunderts ab und lässt uns an seinen spektakulären Werken teilhaben. Verlag: Zweitausendeins (zweitausendeins.de)

_______________

Foto Beitragsbild: Herbstmarkt