Meridian Spa & Fitness verlost Tickets

4. Juli 2019

Meridian Spa & Fitness bieten Menschen einen Ort, an dem sie den Alltagsstress hinter sich lassen und neue Energie schöpfen. Die Philosophie „The Source of Energy“ findet sich in den vielfältigen Möglichkeiten der Anlagen wieder: Ein abwechslungsreiches Angebot aus Classic, Athletic und Spirit sowie erstklassige Kraft- und Ausdauergeräte und ein umfangreiches Kursprogramm lassen das Training für jeden einzelnen zum Erlebnis werden. Der weiträumige Wellness-Bereich mit verschiedensten Saunen, Pools und großzügigen Außenbereichen sorgt für pure Entspannung. Abgerundet wird das ganzheitliche Angebot durch das Face & Body Day Spa mit Beauty-Behandlungen, Massagen und Ayurveda-Anwendungen. Das Gesamtkonzept von Meridian spricht sowohl sportlich interessierte als auch Erholung suchende Großstadtmenschen jeden Alters an.

Wir verlosen 2 Tagestickets „Fitness & Wellness“ für einen gelungene Auszeit inmitten der Stadt *kann beliebig in einer der fünf Hamburger Meridian Anlagen eingelöst werden.

meridianspa.de

Sendet uns eine Mail mit dem Betreff “Meridian” an gewinne@oxmoxhh.de! Viel Glück 🙂

[KS]