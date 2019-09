OXMOX verlost Tickets: DAVID HASSELHOFF

20.10., Barclaycard Arena

David Hasselhoff ist berühmt für mindestens drei Dinge: eine Serie mit einem sprechenden Auto, rote Badehosen und, genau, den Fall der Berliner Mauer, an deren Einsturz er mindestens ebenso beteiligt war wie Michail Gorbatschow und Ronald Reagan. Für die “Freedom! The Journey Continues“-Tournee durch Deutschland, Österreich und der Schweiz hat sich Sänger/Schauspieler/Entertainer viele Überraschungen ausgedacht, die im Laufe der Zeit bekanntgegeben werden!

Außerdem für Fans interessant: Zusammen mit David Gordon hat er ein Hörbuch geschrieben, das jetzt als Audible Original veröffentlicht wird: “Up Against The Wall –Mission Mauerfall” spielt mit der offensichtlich komplett absurden Vorstellung, David Hasselhoff hätte im Alleingang die Mauer zu Fall gebracht. Herausgekommen ist ein temporeicher Krimi inklusive spektakulärem Auftritt von KITT und satirischen Deutschland-Klischees.

davidhasselhoffonline.com