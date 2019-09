UK 2018; S: 05.09.; Regie: Annabel Jankel

Die alleinerziehende Lydia arbeitet hart, um sich und ihren Sohn Charlie durchzubringen. Als Charlie in der Schule verprügelt wird, lernt er die Ärztin Jean kennen. Jean weiht ihn in die Kunst der Imkerei ein. So freunden sich auch Lydia und Jean an, aus Freundschaft wird bald mehr.

Sendet uns eine Mail mit Betreff “Honiggarten” an gewinne@oxmoxhh.de. Viel Glück! : )