Warum Sie Blackjack Online ausprobieren sollten

Die Welt entwickelt sich immer weiter, steht nicht still und genau dieser Wandel sorgte auch bereits dafür, dass Online-Casinos in den letzten Jahren geradezu boomten. Blackjack ist zwar nur ein Teil des Glücksspieles, allerdings für viele Spieler ein willkommener Zeitvertreib. Ursprünglich spielte man es in stationären Casinos, zu den die Menschen sich entweder allein begaben oder dort einen ausgelassenen Abend mit Freunden verbrachten. Dann ging es an den Tisch, um gegen den Dealer zu bestehen und möglicherweise einen Gewinn abzustauben.

Durch die Digitalisierung hat sich vieles verändert – so auch das Spielen von Blackjack. Mittlerweile ist es nicht mehr nötig, das Haus für eine gemütliche und spontane Runde Karten zu verlassen oder sich dafür extra einkleiden zu müssen. Für einige Aspekte eine gute und wünschenswerte Entwicklung, doch was steckt alles wirklich hinter dieser Liebe zu dem schnellen Spiel Online? Es ist definitiv mehr, als es auf den ersten Blick scheint und sowohl Partien Online als auch der Gang zum stationären Casino bieten einzigartige Vorteile.

Doch was ist eigentlich Blackjack und wie unterscheidet die Online-Variante sich von der im traditionellen Casino?

Im Großen und Ganzen gibt es einen prägnanten Unterschied zwischen den beiden Möglichkeiten, Blackjack zu spielen. Dieser liegt darin, dass der Spieler Online im Grunde lediglich gegen den virtuellen Dealer spielt und zu gewinnen versucht. Bei der Variante, die im traditionellen Casino gespielt wird, sitzen in der Regel mehrere Mitspieler mit einem am Tisch. Zwischen sechs und sieben Spieler können an der Partie im Casino teilnehmen. Dies ist allerdings auch der einzige, wirklich differenzierende Unterschied, denn die Online-Variante folgt ansonsten den Regeln der Offline-Variante.

Das Ziel des Spiels ist es, mit seinen Karten so nah wie möglich an die Zahl 21 heranzukommen. Im Idealfall schafft man es, genau auf die 21 zu kommen. Haben Sie als Spieler jedoch mehr als eine Summe aus 21, so haben Sie sofort verloren. Eine Partie Blackjack beginnt damit, dass der Dealer dem Spieler zuerst zwei offene Karten austeilt. Der Dealer selbst erhält eine offene sowie eine verdeckte Karte und anschließend kann man entscheiden, ob man noch eine Karte ziehen möchte oder lieber darauf verzichtet. Neben dem simplen Ziehen von Karten hat man als Spieler allerdings noch ein paar weitere Möglichkeiten, das Erlebnis zu beeinflussen. Bei zwei guten ersten Karten besteht die Option, den Einsatz zu verdoppeln. Dieser Spielzug kann nur nach dem Erhalt der ersten beiden Karten getätigt werden und ist auch nur dann sinnvoll, wenn die Karten vielversprechend sind. Eine weitere Aktion, die beim Blackjack ausgeführt werden kann, ist das Splitten. Im Gegensatz zum Verdoppeln kann dies nur getätigt werden, wenn der Spieler ein Paar – also zwei gleiche Karten – auf der Hand hat. Nach dem Splitten wird jede Hand anschließend als eine einzelne betrachtet. Beim nächsten Ziehen erhält der Spieler dann simultan für jeweils jede Hand eine Karte. Spannend hierbei ist, dass auch mehr als einmal gesplittet werden kann. Ein Split sollte allerdings immer gut überlegt sein, da dadurch auch der Grundeinsatz des Spielers, den er bei Partiebeginn getätigt hat, mit jeder weiteren Hand, noch einmal gesetzt wird.

Darum sollten Sie Blackjack Online spielen.

In erster Linie ist es jedem selbst überlassen, wie er sich entscheidet, zu spielen. Jedoch bietet die Online-Variante einzigartige Vorteile gegenüber der konventionellen Art, Blackjack zu spielen.

Einer der Vorteile mit der meisten Tragweite ist die Tatsache, dass Sie sich beim Spielen von Online Blackjack nicht mehr darum sorgen müssen, in geeignete Kleider zu schlüpfen. Sie können jederzeit und überall an den unterschiedlichsten Geräten ein Spiel starten. Das ist nicht nur äußerst bequem, sondern auch schnell und unkompliziert. Es eröffnet so viele Möglichkeiten. Vor allem aber den entscheidenden Vorteil, einfach unterwegs zu spielen. Außerdem müssen Sie sich so nicht extra Zeit für eine Partie nehmen. Neben dem Zeitfaktor müssen Sie sich aber auch nicht an einen vorgeschriebenen Dresscode halten. Denn die Spiele sind durch das Internet und die Plattform anonym. Diese Anonymität bietet generell in Online-Casinos den entscheidenden Vorzug, dass Menschen sich keine Sorgen um ihr Pokerface machen müssen. Außerdem sind beim Online Blackjack, gegenüber dem Spiel beim traditionellen Casino, keine Grenzen mit den Varianten gesetzt. Immerhin bieten die Räumlichkeiten eines Casinos nicht die Möglichkeit, auch wirklich von jedem angebotenen Spiel dutzende von Variationen zur Verfügung stellen zu können. Diese Varietät ist ein klarer Vorteil gegenüber stationären Casinos, da in jedem Fall eine Variante für jedermann dabei ist. Zwischendurch bietet sich auch immer die Option, schnell und flexibel zwischen unterschiedlichen Arten zu wechseln, sollte man etwas wählerischer sein. Etwas schwieriger vermag sich anfänglich die Wahl nach dem richtigen Anbieter zu gestalten. Dennoch ist dies gar nicht einmal so knifflig, wenn Sie wissen, worauf sie achten müssen, um eine sichere und seriöse Erfahrung im Online-Casino zu haben. Neben dem Ausschau halten nach Websites, die Testberichte anbieten und Anbieter für das Online-Glücksspiel prüfen, können Sie ebenso in der Fußzeile der Casino Plattformen auf die passenden Lizenzen überprüfen.



Bild © Dusan Kipic

Nichtsdestotrotz locken traditionelle Casinos auch mit ihrem Charme.

Trotz vieler offensichtlicher Vorteile und Bequemlichkeiten der Online-Casinos, haben auch stationäre Spielotheken ihre ganz eigenen Vorzüge.

Ohne Frage kommt nichts so schnell an die Atmosphäre dran, die in einem Casino herrscht. Es ist eben ein einzigartiges Gefühl, in die Räumlichkeiten lauter fein gekleideter Menschen einzutreten, sich an einen Tisch zu setzen und sich einem Spiel Blackjack zu widmen. Dabei ist es egal, ob man mit Freunden oder allein geht, in jedem Fall wird man sich willkommen und als ein Teil der dortigen Gesellschaft fühlen. Das Lachen über einen Sieg hallt durch den Raum, die Kugel klirrt symphonisch im Rouletterad und Sie sind mittendrin. Dieses Gefühl der Zugehörigkeit empfindet man ebenso beim Spielen am Blackjack Tisch. Hier können Sie sich nun wieder an ihrem Pokerface üben und auch andere Mitspieler anhand ihrer Gestik und Mimik analysieren. Für Anfänger ist dies vielleicht etwas schwieriger und mit mehr Druck verbunden, weshalb sich eine Partie Online Blackjack in dem Fall besser anbieten könnte. Neben dem Erlebnis beim Spielen ist aber auch das Drumherum bei stationären Casinos entscheidend. Wer schon einmal ein Casino besucht hat, wird es eventuell erlebt haben: Ein Event, neben der ganzen Aktion an den Spielertischen. Nicht selten kommt es vor, dass Konzerte oder Lesungen dort stattfinden oder andere Künstler die Audienz bespaßen. Neben guter Unterhaltung kann man sich bei traditionellen Casinos oft auch über gute Getränke oder Speisen vor und nach dem Spiel freuen. Natürlich entstehen dadurch zusätzliche Kosten, die es jedoch wert sind in Kauf zu nehmen.

Letzten Endes muss allerdings jeder für sich selbst entscheiden, welche Variante ihm am meisten zusagt. Denn, so, wie es viele diverse Casinospiele gibt, gibt es auch ebenso unterschiedliche Geschmäcker. Die etlichen Varianten von Blackjack, Poker oder Automaten sind einfach so vielseitig, wie wir Menschen. Trotzdem ist es nicht verkehrt, den Online-Varianten eine Chance zu geben, wenn man es nicht bereits getan hat. Immerhin lässt sich niemals mit absoluter Sicherheit sagen, ob man einer Sache abgeneigt ist, wenn man sie zuvor nicht einmal kurz ausprobiert hat. Vielleicht ist Online Blackjack auch genau der Zeitvertreib für zwischendurch, nach dem Sie unwissentlich gesucht haben. Bei den vielen Vorteilen und der Sicherheit, die Online-Casinos heutzutage mit sich bringen, schadet ein kurzes ausprobieren jedenfalls nicht.