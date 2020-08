Neue Sounds: Deep Purple, Yello & Walter Trout

Deep Purple

Whoosh!

Mit rund 150 Millionen verkauften Tonträgern in weniger als 40 aktiven Jahren hat die Rockband finanziell ausgesorgt – musikalisch sieht das anders aus: Ian Gillan (Ges.), Steve Morse (Git.), Roger Glover (B.), Don Airey (Key.) und Ian Paice (Dr.) präsentieren ihren 21. Streich. Auch im Alter von mehr als 70 Jahren preschen sie mit solidem Gitarren-Rock voraus und schleifen ihren Stil mit hymnischen Keyboards sowie phantastischen Gitarrensoli modern! (earMUSIC)

Walter Trout

Ordinary Madness

„Dieses Album begann, weil ich mich mit den Fehlern und Schwächen in mir befasste. Aber es ging letztendlich um alle“, so Trout (ehemals Canned Heat, John Mayall’s Bluesbreakers) und überzeugt mit dem, was er am besten kann: Bluesig-schwerem Rocksound. Hierfür holt er sich tatkräftige Unterstützung von seiner Band bestehend aus Johnny Griparic (B.), Teddy Andreadis (Keys.) und Michael Leasure (Dr.) sowie von den Gastmusikern Teeny Tucker (Ges.), Anthony Grisham (Git.), Skip Edwards (Git.), Drake Shining (Keys) und seinem Sohn Jon. (Provogue Records)

Yello

Point

Die Vorreiter des Elektro-Pops sind seit mehr als 40 Jahren mit dabei und malen mit ihrem unverwechselbaren Sound Klangbilder, kombiniert mit rhythmischem, sprachlichem Geschick. Das Schweizer Duo Dieter Meier (75) und Boris Blank (68) erstaunen wieder mal mit akustischen, dadaistischen Kunstwerken: Jeder Ton sitzt, der Takt perfekt – ganz Yello. (Polydor)