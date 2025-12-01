OXMOX 12/25: Joe Bonamassa, Kriegsdienstverweigerung und Hamburgs Weihnachts-Shows

Wunderschön: Dies ist die letzte Ausgabe des 49. OXMOX-Jahrgangs. Ab Januar startet dann tatsächlich unser 50. Produktionsjahr.

Wir freuen uns über alle langjährigen Leser, die mit uns z.B. Beatles, Hendrix, Bob Marley, The Clash, Kurt Cobain, Lemmy und Ozzy überlebt haben und Künstler wie Scooter, Dieter Bohlen, Rammstein, Guns N‘ Roses, Shirin David und Ikkimel miterleben durften.

Und wir sind gespannt, was uns junge Künstler und Leser demnächst noch alles bringen werden… Bitte jedenfalls keine weiteren Kriege und auch keine Kanonenfutter-Rekrutierung. Unser Hier & Heute Extra „Kriegsdienstverweigerer“ findet ihr auf S.6.

In dieser Ausgabe feiern wir auch über Weihnachtsmärkte, Weihnachtsmärchen und Weihnachtsshows auf S.12-19.

Joe Bonamassa, dessen erstes Hamburg Konzert OXMOX einst im Downtown Bluesclub präsentierte, veröffentlichte mittlerweile 50 (!) Alben. Unser exklusives Interview folgt auf S. 26.

Eine hoffentlich repräsentative Übersicht neuer Musik-Alben findet Ihr ab S.59. Und unsere heißesten Rückblick-Fotos ab S.62.

Frohe Festtage & einen guten Rutsch!

Für die OXMOX-Redaktion

Klaus M. Schulz

PS: Nach dem diesjährigen großen Erfolg des 39. HAMBURG BANDCONTEST startet nun auch die 40.(!) Runde in Deutschlands traditionsreichsten Bandwettbewerb.

Bewerbungen werden ab sofort unter in**@*****hh.de gerne entgegengenommen.