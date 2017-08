OXMOX-Gewinnspiel: Musikexpress Klubtour mit Bonaparte

23. August 2017

Die Musikexpress Klubtour: Sleep all day, party all night!

Jetzt mit OXMOX und Wodka Gorbatschow Tickets gewinnen!

And the beat goes on: Die Musikexpress Klubtour, powered by Wodka Gorbatschow, geht in die zweite Runde. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr heißt es wieder deutschlandweit „Cool Nights“ mit Live-Acts, DJs und coolen Drinks an der Eisberg-Bar.

Mittendrin mit Wodka Gorbatschow

Am 30. September macht die Klubtour Halt in Hamburg – und ihr könnt live dabei sein! Einfach abtanzen, den Beat spüren und einen kühlen Drink genießen – Wodka Gorbatschow, ist erneut Partner der Musikexpress Klubtour „Cool Nights“ und verlost gemeinsam mit OXMOX 4 x 2 Tickets für die Party mit Bonaparte und Fotos im Mojo Club in Hamburg – da wird die Nacht schnell zum Tag gemacht!

Weitere Infos zur Musikexpress Klubtour findet ihr unter http://wodka-gorbatschow.de/#coolnights und https://www.musikexpress.de/klubtour/

Teilnahmeschluss ist der 27.09.2017

Credit: Melissa Jundt