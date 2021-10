OXMOX präsentierte: Festival-Feeling in Bad Schwartau – 10.000 feierten mit!

Vom 3. bis zum 5. September sorgte das #ReStart Festival im Kurpark von Bad Schwartau für fröhliche Live-Stimmung und einen erfolgreichen Neustart ins Veranstaltungsleben. Geschätzt 10.000 begeisterte Besucher feierten das 3-tägige Spektakel mit hochkarätigen Künstlern in einer wunderschönen Atmosphäre unter romantischen Lichterketten.

Für die gelungene Veranstaltung gab es auch vom Bürgermeister Bestnoten: „Nicht zuletzt Dank der Kooperation mit OXMOX war für jede Generation etwas dabei. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir fortschreiben“, so Uwe Brinkmann über das Open-Air-Event, welches auch von Timo Michaelsen, Amtsleiter für Bildung, Sport, Soziales und Kultur mit Kulturmanagerin Judith Ohrtmann organisiert wurde.

Fast 20 Acts unterschiedlicher Genres sowie ein Rahmenprogramm für Klein und Groß ließen kaum Kultur-Wünsche offen. Bei der Power-Show von Rudolf Rock & die Schocker gab es kein Halten mehr – vor der Musikmuschel wurde getanzt plus gesungen. Ebenso zu den groovenden Sounds von OXMOX-Chef Klaus M. Schulz sowie dessen Allstar-Band Käptn Kaos Club, unter anderem mit Bassist Reggie Worthy (Tina Turner), Gitarrist Hannes Bauer (Lindenbergs Panikorchester) und der bezaubernden Myra Maud. Weitere Programm-Highlights waren die Pop-Helden Orange Blue („She´s Got That Light“), die HAMBURG-BANDCONTEST Sieger Batteries Of Rock („The Voice Kids“) und #Arrested, Liedermacher Stoppok sowie die Hip-Pop-Newcomer Clara Brauer, Maduh oder Marcus Genard. Für eine friedliche Atmosphäre sorgte zudem Sven Panne mit gefühlvollen Interpretationen unvergessener Songs von Rio Reiser.

Selbst die örtliche Polizei lobte die Veranstaltung: „Ein gut besuchtes und organisiertes Fest. Die Leute haben gefeiert, ohne über die Stränge zu schlagen.“ Sogar einige Patienten der benachbarten Asklepios Klinik tanzten auf dem Balkon. Im Kurpark bewies die Anzahl der Besucher, dass es höchste Zeit war, wieder Live-Unterhaltung auf die Bühne zu lassen. Auf eine tolle Fortsetzung im nächsten Jahr!