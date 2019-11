OXMOX verlost Tickets für Veggienale & FairGoods

VEGAN IST (UN)GESUND ODER WIE WIR MIT KONSUM DIE WELT RETTEN?

Die Veggienale & FairGoods findet am 30.11./01.12 im Cruise Center Altona Hamburg statt

– Verleihung „Grüne Helden Förderpreis 2019“

Seit 2015 touren die Veranstalter der Berliner Agentur ECOVENTA durch deutsche Städte mit dem Eventformat Veggienale & FairGoods – bei dem sich alles rund um einen pflanzlichen Lebensstil und ökologische Nachhaltigkeit dreht. Nun macht das deutschlandweit einzigartige Konzept mit dem Motto „Öko meets Vegan“ zum 4. Mal Station in Hamburg, konkret am Wochenende des 30.11. und 01.12. im Cruise Center Altona.

„Wir wollen die Vielseitigkeit des grünen Lebens zeigen und was jeder beim täglichen Einkauf tun kann“, kündigt Gründer und Geschäftsführer Daniel Sechert an. Das Spektrum reicht u.a. von Bio-Food, Upcycling, Ökostrom, Fairtrade, nachhaltigen Geldanlagen, E-Mobilität bis hin zu ethisch-korrekter Mode und Angeboten zur pflanzenbasierten, gesunden Ernährungs- und Lebensweise. „Information und Aufklärung stehen dabei im Vordergrund“, so Sechert weiter. Daher sind nicht nur „eingefleischte“ Veganer und Ökos eingeladen, sondern auch die Menschen, die Nachhaltigkeit bisher eher als nachteiligen Kompromiss sehen. Im Rahmenprogramm sind rund 25 Aktionspunkte geplant, so etwa die Kochshow mit der Ökotrophologin Magda Tedla („Vegane afrikanische Küche“) oder die Vorträge mit Ernährungsexperte und Buchautor Niko Rittenau („Vegan-Klischee ade!“).

Ein Top-Highlight ist der Auftritt von Gordon & Aljosha von VEGAN IST UNGESUND, die seit gut zwei Jahren sehr erfolgreich via YouTube (über 100.000 Abonnenten!) Vorurteile und Klischees der veganen Lebensweise unter die Lupe oder besser aufs Korn nehmen.Weiteres Highlight: Bereits zum dritten Mal werden die Gewinner des „Grüne Helden Förderpreises“ im Rahmen der Veggienale & FairGoods feierlich ausgezeichnet. Der Award wird jeweils in den Kategorien Profit und Non-Profit am Samstag 30.11. verliehen. In diesem Jahr hatten sich über 60 junge Unternehmen und Startups, Projekte sowie Initiativen mit öko-sozialem Hintergrund beworben. Weitere Infos dazu gibt es auf http://grueneheldenaward.de

