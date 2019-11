OXMOX verlost Tickets: Simply The Best – Die Tina Turner Story (27.12.)

Zum 80. Geburtstag auf großer Tour:

Die Erfolgs-Show um die Rock-Legende Tina Turner

2019 ist das Jahr besonderer Tina Turner-Jubiläen: Vor 35 Jahren erschien ihr über 20 Millionen Mal verkauftes und mit vier Grammys ausgezeichnetes Album „Private Dancer“, der Start eines unglaublichen Comebacks und einer Weltkarriere. Zu Ehren des 80. Geburtstags der „Queen of Rock“ wird „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ bis weit ins kommende Jahr 2020 hinein auf große Tour durch Deutschland, Österreich und Italien gehen!

Verblüffend nah am Original: Dorothea „Coco“ Fletcher als Tina Turner

Inspiriert von der Ausnahmekünstlerin schafft sie es, ihr Idol perfekt zu imitieren. Coco gilt weltweit als eine der besten Doppelgängerinnen, weil ihre Performance so verblüffend nah am Original ist. Mit dem besonderen Timbre in der Stimme und einer energiegeladenen Performance bringt sie die „Queen of Rock“ zurück auf die Bühne und reißt das Publikum regelmäßig zu Jubelstürmen hin.

SIMPLY THE BEST – Die Tina Turner-Story

Tickets gibt es unter http://www.eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Weitere Infos unter http://www.entertainmag.de sowie http://www.tina-turner-story.com.

Tournee 2019/2020

27.12.2019 – Hamburg, Barclaycard Arena

OXMOX verlost Tickets. Sendet uns eine Mail mit dem Betreff “Tina Turner” an gewinne@oxmoxhh.de und drückt die Daumen!

