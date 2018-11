27. November 2018

08.+29.12., Uebel & Gefährlich

Seit seine Hits „Little Hollywood“ oder „Bad Ideas“ regelmäßig im Radio laufen, zählt der DJ zu einem der berühmtesten seiner Art in Deutschland. Für treibende Beats und coole Dance-Tracks steht Frans Zimmer gleich an zwei Abenden hinter den Turntables.

[KS]