16. November 2018

DJ Schlamarcel, die Hang Loose Gang, Back to the Future B2B und Klotz von Bam­mo wagen mit euch eine Zeitreise in die 80er zu den besten Hits aus Pop, Wave und Italo Disco. Für alle in passendem Outfit (Stichwort Schulterpolster, viel Haarspray und noch viel mehr Glitzer) gibt es eine Über­raschung.

[KS]