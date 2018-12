Die besten Silvester-Partys

5. Dezember 2018

Große Freiheit 36, Kaiserkeller & Gale­ria 26

Auf drei Floors ins neue Jahr feiern: In der Grossen Freiheit 36 kommen Chart-, House- 90er/2000er- und Electrofans auf ihre Kosten, im Kaiserkeller wird zu Dark Electro, Gothic und Rock getanzt, in der Galeria 36 zu den besten Latin Hits. Zusätzlich gibt‘s Berliner for free und einen Sektempfang bis 00:00 Uhr. Beginn: 22 Uhr. Tickets: VVK 10 € / AK 15€ für alle drei Floors. OXMOX verlost 20×2 Kombi-Tickets.

Kampnagel

DJ Deekay versorgt euch im Foyer mit den besten Hits aus den 80ern, 90ern und den Charts, in der Halle KMH gibt’s House und Live-Percussion von DJ Mellowtron & Jogi Jokusch und im Peacetanbul Soul, Funk, Oriental und Balkan Pop von DJ Soulsaver sowie Food Stations zur Stärkung. Beginn: 22:00 Uhr. Tickets: VVK 18€ / AK 20 € / ab ca. 1 Uhr: 15 €. OXMOX verlost 2×2 Tickets.

HALO

Feiert zu Club- und Silvestersound sowie Partymusik der 80er und 90er auf dem Main­floor und zu Hip Hop und RnB sowie Klas­sikern der beiden Genres auf dem 2nd Floor. Und es kann reichlich angestoßen werden – fast alleGetränke der regulären Karte sind bis 4 Uhr inklusive. Der Hafen mit seinem be­rühmten Feuerwerk ist nur wenige Minuten entfernt. Tickets: VVK 71€. OXMOX verlost 2×2 Tickets.

East-Hotel

Wer es etwas festlicher mag, kommt hier auf seine Kosten: Ein feierlicher Silvester Ball mit großer Tanzfläche und glamouröser Deko er­wartet euch. Der Dresscode “smart and ele­gant” sollte beachtet und auf das legere T-Shirt sowie Sneakers lieber verzichtet werden. Einlass: 21 Uhr. Beginn: 23 Uhr. Tickets: VVK 40€ inkl. Aperitif. OXMOX verlost 2 Tickets.

Docks, Prinzenbar

Um 22:00 öffnen die Pforten der Prinzenbar, um die Party im kleineren Rahmen mit tollen visuellen Effekten einzuläuten. Um 00:30 können Feierwütige ins Docks weiterziehen, um 2019 mit einem Knall – in Form von treibenden Techno-Beats – zu begrüßen. Die DJ‘s Mathias Kaden, Sascha Braemer oder Mikah liefern mit ihren Sets die perfekte Grundlage dafür. VVK/AK: 24€.

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]