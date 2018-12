Die BESTEN Silvester Partys

19. Dezember 2018

Fabrik

Der Party-Mix aus Classics und Charts mit DJ Udo Zoll beschallt ab 21 Uhr die Fabrik in Altona. Willkommen sind Junggebliebene Ü30er in Feierlaune!

H1

Mit RnB, House, HipHop und EDM wird das neue Jahr eingeläutet. Der Club wird sich schick machen und auch die Gäste sollten zur edleren Garderobe greifen. Beginn: 22 Uhr.

Café Seeterrassen

Auf insgesamt 5 Indoor Dancefloors vereinen sich 6 Clubs und auch auf der Open Air Terrasse wird gefeiert. Als Party- Geschenk bekommt jeder Gast ein Paket aus Luftschlangen, Papier-tröten und Papphüten. Auch bei den Getränken wird sich gastfreundlich gezeigt: Ob Softdrinks, Bier, Longdrinks sind alle Getränke gratis. Ein reichhaltiges Buffet wird außerdem bereitgestellt.

Toulouse

„The Jump“ – lautet das Motto für das letzte Silvester im Club und es gilt, sich von alten Lasten zu befreien, um unbeschwert den „Sprung“ ins neue Jahr zu bewältigen. Vom Jahr und vom Club im Beerenweg wird sich vom 29. bis 31. feiernd verabschiedet.

Hafenklang

Mit Drumbule und Liquid Concrete wird allen Feierwütigen eine Drum ’n Bass Party serviert.

Marias Ballroom

Dj Runninghorse führt euch durch eine musikalische Zeitreise der Rock & Groove Klassiker, beginnend mit den 60ern bis in die 80er Jahre hinein. Um Mitternacht gibt‘s ein Glas Sekt und Berliner aufs Haus. Die Party startet ab 21 Uhr und endet ca. 3 Uhr.

Hühnerposten

8 top DJs, Shows und Acts heißen auf 4 Floors 2019 willkommen. Dank der inklusiven Getränke und den Kühlschränken zur Selbstbedienung bleibt niemand auf dem Trockenen sitzen. Zum Hbf und zur Alster sind es je nur ca. 400m.

Elbdeck

Mit Blick auf den Hamburger Hafen und die Speicherstadt startet das Fest mit wenigen hundert Gästen. Alle Soft- und Longdrinks sowie Cocktails sind im Eintritt enthalten. Um 0 Uhr wird mit Sekt angestoßen und Berliner gegessen. Wer dann noch hungrig ist, bekommt ab 1 Uhr hausgemachte Currywurst.

Snow Dome

Das Wirtshaus der Skihalle feiert mit eigener Show-Band und großem Buffet und auch die Piste darf genutzt werden. Um Mitternacht gibt es einen Snack und ein Feuerwerk. Kinder können ab 18 Uhr betreut werden.

Birdland

Unter dem Motto „Let’s Swing in the New Year“ präsentiert die US-Jazzsängerin Julie Silvera ein exklusives Silvester-Programm und führt beschwingt durch den Jahreswechsel. Inklusive Mitternachts-Prosecco und Berliner.

AB 00:30 beginnt die Neujahrs Jam Session- Eintritt frei. Einsteiger sind willkommen.

MS Stubnitz

Wer ein grandioses Feuerwerk vom Schiff mit perfekter Aussicht erleben und außerdem das Tanzbein schwingen will, ist hier an der richtigen Adresse. DJ Oliver Schories, Yetti + Foolik aus dem Berliner Sisyphos und Rikas bringen die Tanzfläche zum Beben. Pfeffi und Kümmel gibt‘s für umme so lange der Vorrat reicht.

Cascadas

Danceclassics, Housekracher & Soulraketen liefern ab 21 Uhr ein musikalisches Feuerwerk zum Spaß haben.

Thomas Read

Ganz nach dem Motto „Silvester Circus“ startet auf 3 verschieden Floors die Party ins neue Jahr: Es erwarten euch Tanz- und Feuershows, Popcorn und Zuckerwatte for free sowie Zirkusdeko im ganzen Club. Auch für Live-Musik und das traditionelle Feuerwerk im Disco Garten wird gesorgt.

