PANTOPHOBIA, DOCKS 30.10., 23:55 Uhr

12. Oktober 2018

Ein desaströses Kapitel beginnt! Pantophobie ist eine krankhafte Furcht vor allem. Das Gefühl einer vagen, jedoch andauernden Bedrohung. Eine bedrückende, lebensferne und intransparente Welt, in der der Wahnsinn regiert, erwartet Euch am 30.10. in den alten Gemäuern des Docks!

Taucht ein, begegnet den besessenen Pantophobias des Kuriositätenkabinetts des Horrorhaus Hamburgs und bahnt Euch Euren Weg durch das Horrorlabyrinth zurück ins Licht.

Dort angekommen, werdet Ihr von der sympathisch-skurrilen SüditalienerinGIORGIA ANGIULIlive in Empfang genommen und auf eine überirdische Reise geschickt. Eine weitere zentrale Figur an diesem Abend stellt WORAKLSlive dar, der mit seiner abgegriffenen Klimperkiste Euch kopflos werden lässt.

Die bis dahin verlorenen Frequenzen wird der zwielichtige STEREOCLIPzu seinen Gunsten zurück in seinen Besitz nehmen und Euch gewissenlos und in seiner vielversprechenden Manier um die Ohren peitschen.

Othercult Jünger und Prediger SONOSANTOwird unheilvoll sein musikalisches Geständnis verkünden. Nicht weniger schaurig werden FATHIAund OLIVER EICHihrer schöpferischen und wohltönenden Ausbrüche zelebrieren, um Kontakt mit den “Mächten des transzendenten Jenseits” aufnehmen zu können. Ebenfalls begnadet und voller Erstaunen versetzen Euch VIGO als auch SURREAL, die verstörend den Morgengrauen entgegen pilgern. Stell Dich Deinen Ängsten!

Line up

GIORGIA ANGIULI live| Stil vor Talent,

Systematic

WORAKLS live |France, Hungry Music

STEREOCLIP live | Belgium, Hungry Music

SONOSANTO | Othercult

FATHIA | Jackmode

SURREAL | Spieltrieb

OLIVER EICH| Docks

VIGO | Red Delicious Records

