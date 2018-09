Partys des Monats

25. September 2018

U-Bahn Rave with Art & Brothers am 1.9

Techno, Electro, House:

01.09., U-Bahnhof Schlump

Raven in der U-Bahn – das Künstlerkollektiv Art & Brothers macht es möglich. Los geht’s zu drei Abfahrtszeiten (21:00, 22:00 & 23:00 Uhr) am U-Bahnhof Schlump. Eine Fahrt dauert ca. 45 Minuten, ist vollgepackt mit fein­sten Techno-/Electro-Tracks und gewährt euch außerdem Einlass zur anschließenden Par­ty im Bahnhof Pauli. Die Tickets sind limi­tiert und kosten 22€. Wer nur zur After­party kommen möchte, zahlt 11€. Achtung: Bei Teilnahme erklärt ihr euch damit ein­verstanden, dass evtl. Fotos und Videos von euch gemacht werden.

Liberté, Egalité, Beyoncé am 7.9

Pop, Soul, RnB, Hip Hop:

07.09., Uebel & Gefährlich

„Who run the world? Girls!“ Von Rihanna und Nicki Minaj sowie Adele, Jorja Smith und Alicia Keys über Janet Jackson, Ma­donna, Amy Winehouse und Whitney Hous­ton bis hin zu Nina Simone und Aretha Fran­klin könnt ihr hier zu den Hits eurer Pop-, Soul- und RnB-Queens, allen voran Be­yoncé, feiern und mitsingen. Männliche Un­ter­stützung gibt es dabei von Künstlern wie Dra­ke und Justin Timberlake, außerdem gibt es 90s, Dancehall und Hip-Hop zu hören.

blickfVng 07 – Deutschrap Edition am 8.9

Hip Hop:

08.09., The Room

Die Hamburger Partyreihe hat sich zum Mot­to gemacht, dass jeder Gast, egal ob schrill oder unscheinbar, schick oder sport­lich, ein “blickfVng” ist und so feiern darf, wie er möchte. Musikalisch dreht sich alles um Newschool Hip Hop, RnB, Afro Beats & Trap, in der 7. Edition liegt der Fok­us vor allem auf Deutschrap, dafür sorgen die DJs KID PRE, DJ H-KEEM und Basic D. Es erwarten euch außerdem GoGo Tänzerinnen und „viel TamTam“. Männer zahlen 15€ Eintritt, Frauen 12€. Geburts­tags­kinder der Woche kommen +2 for free rein.

Alice im Wunderland w/ Marcus Mein­hardt am 8.9

08.09., Docks

Nach nun einiger Zeit ist die märchenhafte Alice im Wunderland-Party zurück, diesmal mit Mainact Marcus Meinhardt. Mit seinen melodisch-verträumt bis treibenden Sounds passt er perfekt in das wunderlandartig-deko­rierte Docks inkl. Teeparty, Grinsekatze und Co. Unterstützung bekommt er dabei von So­Kool, Franz Alice Stern, Jama, Bonjour Ben sowie Dirrty Dishes, MikAH und Oli­ver Eich. Also ab in den Hasenbau! Für 12€ (VVK) seid ihr dabei.

Spirit of Goa – Boatcruise am 15.9

Progressive- und Psytrance:

15.09., MS Koi

Auf der MS Koi können Progressive- und Psytrancefans diesen Monat mit Wind in den Haaren und Function-One Soundsystem in den Ohren dem Sonnenuntergang entgegen­schippern. Abgelegt wird um 16:00 Uhr an der Fischauktionshalle am Altonaer Fischmarkt (Boarding ist um 15:00 Uhr). Es kann auf mehreren Decks in der Sonne getanzt, sowie unter Deck gechillt werden. Diverse Bars ver­sorgen euch mit Getränken und Essen. Live-Acts: Fabio Fusco, Lovegun, Kleysky, Nat­ur­alize und NOK. Die Tickets kosten im VVK 35€ zzgl. Gebühren. Anschließend steigt im BKI Kiezinternat eine Afterparty, zu der ihr freien Ein­tritt habt.

Return to the 80’s am 29.9

80er:

29.09., Grosse Freiheit 36

Neben euren Lieblingshits aus den 80ern, von David Bowie über die Bee Gees bis hin zu Michael Jackson, gibt es zahlreiche Par­ty­specials, die euch den Abend noch schön­er machen sollen: Z. B. die Luftballon­verlosung, bei der von Kurzen bis zur Boombox alles dabei ist. Nieten gibt es nicht. Außerdem könnt ihr beim Tischkicker oder Billard gegen eure Freunde antreten. Der Eintritt kostet 6€. Wer im passenden 80‘s Outfit kommt, spart 2€.

[KS]