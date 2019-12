5 Fragen an Fool’s Paradise

2017 gewannen sie den HAMBURG-BANDCONTEST, heute stehen Detlef Kapteina (Git., Ges.), Bjørn Egeskjold (B.), Anja Munkholm (Key.) und Henning Ritto (Dr.) mit ihrem Psychedelic-Album “The Paradise Ballet” auf den Bühnen Deutschlands und denen ihres Heimatlandes Dänemark. OXMOX erkundigt sich bei seinen Fittichen, wie es nach dem Sieg für die Band weiterging…

Was hat sich seit eurem Sieg getan?

Detlef: Nach dem Sieg 2016 haben wir sehr viele Gigs bekommen. Das war der Türöffner für viele Clubs in Deutschland und Dänemark. So sind wir in Dänemark und Deutschland getourt und haben seitdem ca. 50-60 Gigs gespielt.

Was ist dein persönlicher Lieblingssong vom neuen Album und warum?

Detlef: Mein Lieblingssong ist “The Speech” mit den sehr spooky Drums und dann natürlich die Rede von Winston Churchill aus 1946, die dem Song einen ganz speziellen Ausdruck gibt.

Wie ist das Album entstanden?

Detlef: Wir haben zwei, drei Jahre darüber gesprochen, ein Album aufzunehmen und meine Bedingung war, dass wir es dann richtig machen. Dann haben wir ein knappes Jahr an den Songs gearbeitet, ein Drehbuch geschrieben und alles aufs kleinste Detail eingeübt. Thomas Becker hat unser Album produziert. Er hat auch bei Roger Waters von Pink Floyd an der Technik mitgewirkt und wusste genau, was wir wollten. Dann haben wir noch den bekannten dänischen Saxofonisten Thomas Edinger und ein paar Chor Ladys engagiert.

Ihr habt ja jetzt sogar einen hoch motivierten Jung-Roadie. Erzähl mal, wie es dazu kam.

Detlef: Unser Jung-Roadie Marco ist ein fantastischer junger Mann. Er hilft uns mit allen und ist immer super drauf. Er ist Musiker und möchte gerne von uns Alten lernen. Bjørn war Marcos Schullehrer seitdem Marco in die erste Klasse kam.

Was sind eure Pläne für 2020?

Detlef: Momentan arbeiten wir an den Festival-Buchungen für nächstes Jahr. Im März 2019 haben wir nochmal einen Contest gewonnen und damit zwei große (und bezahlte) Festival-Gigs gewonnen. Außerdem haben Bjørn und ich gerade in Odense/Dänemark ein Treffen mit Universal Records und vielen Leuten aus der Branche gehabt, die sich für unsere Musik interessieren. foolsparadise.dk

Tel.: 0045 24486672