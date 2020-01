Circus Krone besucht Nashorn-Babys

Im ständigen Bestreben nach Tierschutz besuchte das Direktions-Ehepaar Jana Mandana Lacey-Krone und Martin Lacey jr. die Auffangstation für Nashörner in Somkhanda/ Südafrika. Dort lernten die beiden ihre bezaubernden Nashorn-Schützlinge Oscar und Hope kennen.

Das Familienunternehmen beweist im Umgang mit Tieren stets viel Herz und Verantwortung. Das Veter­i­näramt kontrolliert die Haltung wöchentlich, was bedeutet, dass Circus Krone als Branchenführer zu den meist inspi­zierten Tierhaltungsbetrieben gehört. Die Tiere führen ein individuell gestaltetes und abwechs­lungsreiches Leben und fühlen sich sichtlich wohl. Auch selbsternannten „Tierschützern“, die schon per Vorurteil prinzipiell jede Zusam­menarbeit ablehnen, können wir nur empfehlen, sich vor Ort selbst einmal ein Bild zu machen.

So ist der tierliebe Circus Krone – aufgerüttelt durch das fortschreitende Aussterben der Nashörner – bereits 2017 auf die gemeinnützige Organisation „Go for Rhino e. V.“ gestoßen, welche sich aktiv für den Schutz der Nashörner in Südafrika einsetzt. Durch die Errichtung eines Spendenkreisels im Foyer des Circus Krone wurden etliche tausend Euro gesammelt, die in vollem Umfang dem Erhalt der Nashörner in Südafrika zugutekommen. Mit diesem Erlös konnte der Circus Krone inzwischen zwei Nashornbabys adoptieren, die behütet an einem sicheren Ort in Südafrika leben.

Jana Mandana berichtet: „Es war mir wichtig, mir selbst ein Bild machen zu können und auch zu sehen, wie unsere Spendengelder eingesetzt werden. Die Situation ist selbst in den Auffangstationen bedrohlich und beängstigend. Somkhanda ist ein Community Naturpark. Alle Spenden werden dort neben dem direkten Tierschutz, auch für Arbeitsplätze rund um die Tiere herum verwendet und dient damit als Einkommen für die Menschen dort. Der Stamm der Gumbi hat vor etwa 10 Jahren, das Land, dass vorher kommerzielles Farmland war, zurückerhalten und mit viel Mühe den Park aufgebaut. Der kleine Hope lebt noch nicht in Somkhanda. Hope wird in einer Auffangstation bleiben, bis er so groß ist, dass er zurück nach Somkhanda in die Wildnis kann. Er ist in Somkhanda geboren, aber seine Mutter ist kurz nach seiner Geburt gewildert worden und Hope hätte nicht allein überlebt. Nur durch die Unterstützung des Go for Rhino e.V. können ausgebildete Securities das Revier der Nashörner, vor den Wilderern beschützen. Ohne die Arbeit der tapferen Männer und Frauen wäre es unmöglich den Erhalt der Nashörner zu gewährleisten.“

