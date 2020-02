HENNING WEHLAND: Geschlossen wegen Neujahrsputz

Gedanken am Tresen des Lebens

von Henning Wehland

#28 – Geschlossen wegen Neujahrsputz

„Hey, alles glänzt, so schön neu

Hey wenn´s Dir nicht gefällt macht neu …“ („Alles Neu“ von Peter Fox)

Normalerweise gibt es an dieser Stelle meine Gedanken zum Tresen des Lebens. Momentan bin ich aber mit Tourproben und organisatorischen Dingen so sehr beschäftigt, dass ich meinen kreativen Ideen nicht den Raum geben kann, den sie bräuchten, um hier etwas zu Papier zu bringen. Daher bleibt die Bar wegen Neujahrsputz heute mal geschlossen. Ich hoffe auf Euer Verständnis und bin nächsten Monat wieder gewohnt für Euch da.

Apropos: am 24.04. spiele ich auf meiner „Gesetz der Toleranz“-Tour in Hamburg im Knust. Kommt vorbei!!!! Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Infos zu Terminen und Ticketlinks findet Ihr auch unter www.henningwehland.de.

Euer Henning

„Heute ist nicht alle Tage; ich komm’ wieder, keine Frage!“ (Paulchen Panther)

(Foto: Ricarda Spiegel)