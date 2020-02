Local Hero: FRANCIS

„Und verschmelz‘ so schnell zu einem Teil der Stadt und ich befürchte, das Ganze hat mich klein gemacht“: der 21-Jährige Newcomer verpackt gekonnt urbanen Rap in melancholische Pop-Melodien. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters und dem engen OXMOX-Freund Harry Schulz, arbeitet Francis, der eigentlich Leon Francis Harry Flichtbeil heißt, außerdem im Lütt n‘ Grill. Der beliebte Kult-Imbiss wurde Zeit seines Lebens mit viel Hingabe von Harry geleitet und geht nun in die Hände seines Sohnes über.

Francis ist Hamburger mit Musik im Blut. Bereits von klein auf widmete er seine Begeisterung dem Gesang, doch: „Mir war es lange Zeit peinlich, irgendwem davon zu erzählen, geschweige denn jemandem ernsthaft etwas vorzusingen“. Total unbegründet, wie sich auf einer Houseparty herausstellte, bei welcher der damals 18-Jährige mit ein paar anderen ein Freestyle Battle startete und mit seinen Skills verblüffte. „Irgendwie gefiel allen dort, was ich so spontan aus meinem Mund hervorbrachte und wie der Zufall es wollte, hatte der Vater eines Bekannten, der ebenfalls dort war, ein Tonstudio, in welches ich kurzerhand eingeladen wurde“. Dort konnte Francis sich in seiner Kreativität richtig austoben und nahm seinen ersten eigenen Song auf, den er völlig euphorisch auf SoundCloud hochlud. Das Feedback war großartig – großartiger als er es sich ausgemalt hatte, sodass er nach einem ersten Schul-Auftritt mit seinem Konzert im Kiez-Klub Kukuun bald ein größeres Publikum fand. „Deutlich mehr Leute als ich dachte konnten meine Texte auswendig und haben lauthals mitgesungen und das ist schon ein verrücktes Gefühl! Ein paar Freunde und ich haben den Abend komplett selbstständig geplant, zusammen haben wir es einfach geschafft, den Laden zu füllen“. Derzeit kursiert er mitten im „After-Abi-Life“ zwischen Nebenjob, Reisen und Studentenpartys. Zu seinen Singles „strange love“ und „vergangenheit“ hat der junge Musiker auf YouTube bereits Videos veröffentlicht und musikalischer Nachschub ist auch schon in Planung: „Ich arbeite im Moment sehr viel an neuer Musik mit den verschiedensten Leuten“. Na, da dürfen wir gespannt sein, Updates bezüglich anstehenden Releases und Shows von Francis findet ihr auf Instagram: francistells.