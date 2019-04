OXMOX-Interview mit “The Sultan”

3. April 2019

Ein singender Sultan in arabischer Tracht auf einem City Roller macht das Hamburger Stadtleben definitiv um einiges bunter. Das muss sich auch Arash Ekhlasi (33) alias The Sultan gedacht haben, als er für sein Musikvideo zu „Make You Dance“ kurzerhand die Innenstadt unsicher machte.

„Wir wollten einfach Spaß haben und witzig sein“, erzählt Arash im Interview mit OXMOX. „Da gab es keinen roten Faden, der Ablauf war ganz spontan.“

Der gebürtige Iraner und Wahlhamburger ist gerade auf dem Weg nach Barcelona, um dort Videos und Fotos für seine aktuelle Produktion aufzunehmen, als wir ihn telefonisch erreichen. Im Mai – pünktlich zum Kinostart des Blockbusters „Aladdin“, der am 24. Mai erscheint – sollen die ersten Lieder veröffentlicht worden sein, um so an den Hype anzuknüpfen.

„Ich erhoffe mir, dass die Leute dann offen sein werden für die orientalische Welt und meine Musik“, so der Self-Made Musiker.

Doch warum der ganze Aufwand um das Kostüm, die Dance-Moves?

„Ich möchte das Thema witzig darstellen und die Leute zum Lachen bringen – gerade weil es medial so ins Negative rückt. Wenn man arabisch aussieht und mit Turban durch die Gegend läuft, dann kann das komisch wirken. Ich will dem absichtlich ein positives und lustiges Image verpassen und gleichzeitig zwischen der östlichen und westlichen Welt vermitteln. Das Thema soll unpolitisch und aufgelockert werden. Die Leute sollen sehen, dass ein Sultan auch lustig sein kann und der Sache nicht mit Angst begegnen“.

Wenn ihr euch für die Entstehungsgeschichte und die Inspiration zu dem Projekt interessiert, findet ihr die und weitere spannende Infos in unserem aktuellen April-Heft!

[KS]