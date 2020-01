SILBERMOND-INTERVIEW: Hamburg wird zur Wundertüte

Stefanie Kloß (35, Ges.), Thomas (36, Git.) und Johannes Stolle (37, B.) sowie Andreas Nowak (37, Dr.) haben mit „Schritte“ ein Pop-Album veröffentlicht, das von den Höhen und Tiefen ihres Lebens erzählt. Im OXMOX-Interview verraten die Sängerin und der Bassist ihren Lieblingsort für ein Fischbrötchen, und welches Bandmitglied auf Tour mal fast vergessen wurde …

Wovon sind eure neuen Songs beeinflusst?

Stefanie: In den letzten Jahren ist wahnsinnig viel passiert. Es sind Menschen im direkten Umfeld gestorben, es ist ein neues Leben dazugekommen (Anm. d. Red. Stefanie und Thomas wurden Eltern eines Sohnes) und um uns herum ist die Welt in Bewegung. In diesem Spannungsfeld balanciert das aktuelle Album – zwischen kleinen Sachen, die uns persönlich bewegen, und großen Dingen, die von außen an uns herangetragen werden.

Was ist euer lustigstes Band-Erlebnis?

Johannes: Ich wurde mal auf Tour vergessen, während ich mit ein paar Leuten Backstage noch ein Bier getrunken habe. Plötzlich sah ich die Lichter von unserem Tour-Bus in 100 m Entfernung. Ich habe meine Beine in die Hand genommen und bin hinterhergerannt … Inzwischen war den anderen Bandmitgliedern auch aufgefallen, dass ich fehlte.

Wo ist euer Lieblingsort in Hamburg?

Johannes: Ich bin persönlich verwurzelt, weil meine Freundin hier lebt. Ich mag es total, ein Fischbrötchen am Elbstrand zu genießen. Am Hafen bin ich allgemein auch gerne. Das klingt vielleicht ein bisschen Touri-mäßig, aber als Berliner hat man so eine Location nicht ständig vor der Nase.

Das beste Album eines anderen Künstlers …

Stefanie: Ich weiß, was Johannes jetzt sagt: „Blood Sugar Sex Magik“ von den Red Hot Chili Peppers.

Johannes: Richtig!

Stefanie: Ich würde auch noch das Album einer Band nennen, die es nicht mehr gibt: Myballon mit „Perfect View“. Deren ehemaliger Sänger Tom Lüneburger ist jetzt solo unterwegs und einer unserer besten Freunde.

Am 22.01. spielt ihr in der Barclaycard Arena. Was erwartet das Publikum?

Stefanie: In Hamburg findet unser Tour-Start statt. Das ist wie eine Wundertüte – entweder alles geht schief oder alles funktioniert oder ein bisschen von beidem … Die neue Platte ist im Proberaum entstanden, wir haben alle Songs zusammen eingespielt. Deshalb müssen wir nicht überlegen wie deren Umsetzung live funktioniert. Außerdem lassen sich die Stücke gut mit Songs wie „Leichtes Gepäck“ oder „Symphonie“ kombinieren. Es macht Spaß an der Setlist zu basteln! Dazu kommt, dass wir dieses Mal ein sehr buntes Artwork haben, was viel Freiheit gibt die Bühne zu gestalten.

Foto Beitragsbild: ©-Jens-Koch