UNI-EXTRA Studi-Spartipps: Unterwegs

FlixBus und FlixTrain

Entdecke die Welt mit FlixBus, 10% Rabatt auf Tickets

AVIS Autovermietung

Mit dem Studenten-Tages-Special (ab 69 €) oder dem Studenten-Wochenend-Special (ab 77 €) kannst du z. B. einen Kleinwagen vergünstigt mieten. avis.de

Bahncard 50

Mit dieser Karte spart man bei Normalfahrten mit der Deutschen Bahn 50 % (Sparpreise können nicht gebucht werden). Die Hauptkarte hat eine Laufzeit von einem Jahr und ist gültig im Nah- und Fernbereich. bahn.de

BlaBlaCar

Gewünschtes Reisedatum und -ziel eingeben und Kontakt zu deinem Fahrer aufnehmen. Meistens gibt es mit Spielraum von einer Stunde mehrere Angebote, auch die Preise variieren, da der Fahrer sie selbst festlegt. Von Hamburg nach Kiel zahlst du z. B. zwischen 4,- bis 6,- €. blablacar.de

Cambio CarSharing

Stations- und Fahrzeugangebot in unmittelbarer Nachbarschaft von Studentenwohnheimen, Hochschulen und Universitäten.

Fernbusse

Gefühlt täglich erweitern neue Strecken das Netz. Es gibt zahlreiche Anbieter – am besten vergleichen, bevor du buchst. fernbusse.de

Semesterticket

Nach Zahlung des Semesterbeitrags erhältst du ein HVV-Semesterticket. Damit kannst du – so lange wie auf dem Ticket angegeben – beliebig viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Großraum Hamburg umherfahren. hvv.de

StadtRAD

An vielen Leihstellen kann man sich eines der roten Räder schnappen und losfahren, um es an einer anderen Station wieder anzuschließen. Deinen StadtRAD-Account kannst du an der Leihstation einrichten, alternativ auch online. Dabei fällt eine einmalige Gebühr an, die als Fahrtguthaben angerechnet wird. Die ersten 30 Minuten fährst du kostenlos! stadtrad.hamburg.de

Starcar

Die günstige Autovermietung. Der Knaller: kostenlos mieten! Auf starcar.de Strecke auswählen und das Auto überführen, zum Beispiel von Hamburg nach Berlin. starcar.de

STA Travel

Arbeiten oder reisen in den Semesterferien? Warum nicht einfach beides verbinden! Mit den preiswerten Work&Travel-Angeboten von STA Travel. statravel.de