THEATER-TIPPS im September

Der Geizige

Premiere 12.09., 19 Uhr, Thalia Theater, ab 16 €

Der reiche Harpagon (Jens Harzer) ist besessen vom Geiz. Und will seine Tochter Elise (Toini Ruhnke) mit dem reichen Witwer Anselme (Sebastian Zimmler) verkuppeln. Für sich selbst setzt er auf eine Verbindung mit der armen und daher sicher genügsamen Mariane (Rosa Thormeyer), nicht wissend, dass diese seinen Sohn Cléante (Steffen Siegmund) liebt.

thalia-theater.de

Die Tür mit den sieben Schlössern (Edgar Wallace)

Do-Sa 20 Uhr, Imperial Theater, ab 21 €

Der Erbe des verstorbenen Lord Selford steht fest. Es ist sein Sohn, der junge John Selford (Fred J. Ohlson). Am Tag seines 25. Geburtstags soll die Gruft geöffnet und der Selford-Schatz an ihn übergeben werden. Einzig eine Tür mit sieben Schlössern versperrt den Zugang zur Familiengruft, in der sich der exzentrische Adlige mitsamt den Familienjuwelen begraben ließ. Noch zu Lebzeiten hatte der alte Selford die Schlüssel unter seinen Vertrauten verteilt. Als die Schlüsselträger aufeinander treffen, kommt es zu Missgunst und Habgier und es dauert nicht lange, bis sich die illustre Gesellschaft auf mörderische Weise reduziert…

imperial-theater.de

Tyll

noch bis 26.09, 19 Uhr, Ernst-Deutsch-Theater, ab 42 €

Der Roman Tyll stand monatelang auf den Bestsellerlisten. Er zeigt Till Eulenspiegel als Seiltänzer und Jongleur, der sich elegant über jede Konvention hinwegsetzt und mit seinem subversiven Humor den Reichen und Mächtigen den Spiegel vorhält. Die Narrenfigur wird zu einem Sinnbild menschlicher Freiheit in Zeiten des Umbruchs. Tyll (Sven Walser) offenbart, was Kriege

im Inneren des Menschen anrichten. Die Dramatisierung ist ein opulentes Märchen für Erwachsene voller Witz und Poesie.

ernst-deutsch-theater.de

(Copyright: Timmo Schreiber)

Trutz

20.09 & 27.09 20 / 17 Uhr, Schauspielhaus, ab 15 €

Maykl Trutz , 18, kehrt aus der Udssr zurück in die DDR. Sein Freiheitsdrang (Jeans!) bringt Ärger mit einem Stasi-Mann, den er nach der Wende vergeblich verklagt.

schauspielhaus.de

(copyright: Katrin Ribbe)

Twee as Bonnie un Clyde

02.09-29.09, 16/20 Uhr, Ohnsorg Theater, ab 24 €

Chantal (Birte Kretschmer) und Manni Erkki Hopf) träumen vom großen Geld, Heirat in Las Vegas und einem sonnigen Lebensabend auf Hawaii. Dafür muss aber erst einmal eine Bank geknackt werden. Wie „Bonnie und Clyde“ starten die beiden und alles geht schief.

ohnsorg.de

macht-aktiv

ab 15.09, 20:30 Uhr, Kabarett Alma Hoppe, ab 33 €

Ein Ministerium, eine Krise, zwei leitende Beamte und Panik-Stimmung. Mit 1,5 m Abstand und Maske.

almahoppe.de