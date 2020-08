WIR SIND OXMOX: Gniechel, Harm Bengen, Hejdi Rec

Harm Bengen

Zeichnet seit Anfang der 80er unsere OXMOX-Cartoons und ist u. a. der Schöpfer von sexy „Sandra Bo­dy­shel­ly“. Harm hat einen einäugigen Kater (Gino), eine zweiäugige Tochter (Jana) und achtäu­gi­ge Enkel (Flora, Felix, Noah, Finn). Nach 35 Wanderjahren lebt er mit seiner Frau Gabi wie­der in Ost­friesland, nur vier Kilometer hin­term Deich. Sei­ne Lieblingsmusik ist Blues und er be­schrei­bt sich als fanatischen Van-Morrison-Fan (die nennen sich „Vanatics“). Fisch mag er genau so wenig, wie Facebo­ok …

Hejdi Rec

Als Hejdi (nicht Heidi!) ihre Ausbildung beim OXMOX begann, hatte sie die längsten Haare. Inzwischen hat unsere Buchhalterin auch noch die läng­sten Wimpern – das muss an ihren bosnisch­en Genen liegen. Mit ihrer süßen Tochter Naila hat sie sich quasi selbst geklont – man­chmal sprechen wir aus Versehen das Bild auf ihrem Schreibtisch an. Dann ist Hejdi wohl gerade nicht da und bejubelt Sohn Emin auf seinem Weg zum Fußball-Olymp. Was wir noch an Hejdi mögen? Ihre Mutter, die uns mit selbstgekochten Leckereien aus ihrer Heimatküche versorgt. Ukusan!

Gniechel

Das Multitalent im OXMOX-Team moderie­rt seit 13 Jahren (!) den HAMBURG-BAND­CON­­TEST. Unglückszahl? Von wegen! Denn wie für jeden Schauspieler heißt es auch für unser Improvisationstalent “The Show must go on”. Dank seiner langjähriger Erfahrung als YouTuber, Musical-Darsteller und Moderator meisterte Gniechel auch die Streaming-Herausforderung der Vorrunde mit links. Nun darf er chillen: Das tut er am liebsten beim Serienmarathon oder wenn er draußen den Hamburger Sommer genießt …