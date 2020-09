WIR SIND OXMOX: Heidi, Nasrin & Toni

Heidi Kronevitz

Recht freundlich, bitte! Wenn beim HAMBURG-BANDCONTEST ein blonder Schopf vor der Bühne umherflitzt, dann ist Heidi aka Mamarazzi auf der Jagd nach Fotos für unsere Reviews. Ihre Kamera sieht die gutherzige Hamburgerin als Verlängerung ihres Armes und nimmt sie fast überall mit hin – man weiß ja nie, wann ein spannendes Motiv um die Ecke kommt! Daher finden wir bei der Sichtung in der Redaktion immer Überraschungs-Shots; vor allem unsere Fellnasen Ebby und Komma modeln gerne vor der Linse.

Nasrin Abdul

Unsere fleißige Biene: Neben ihrer Arbeit bei OX­MOX widmet sich Nasrin ihrem Master­Stu­dium in Sozio­lo­gie an der Uni Hamburg. Am Woch­en­en­de jobbt sie im Restaurant Vistro und in ihrer Freizeit engagiert sich die Hamburgerin mit afghanischen Wur­ze­ln ehrenamtlich für Flüchtlinge. Als Grün­dungs­­­mitglied des HELFER HBF e. V. gibt Nasrin Deutschunterricht und übersetzt Farsi. Wenn sie Zeit für sich hat, ge­nie­ßt Nas­rin vegetarische Köstlichkeiten wie Fa­lafel, Hum­­mus oder Kokosnuss. Dazu lässt sie die Seele baumeln, wenn R´n`B und Soul von Rihanna oder Joy Denalane läuft.

Toni Gunner

Ja, so lautet ihr richtiger Name! Unsere Konzert-Fotografin und Weltenbummlerin ist gerade erst von der anderen Seite der Erde nach Hause gekommen. Für das perfekte Pic durchstreifte Toni das paradiesische Bali, die Fauna Indonesiens und streichelte Koalas in Australien. Sie und ihr Freund Marc dokumentieren ihre Reise außerdem auf ihrer Facebook-Seite Mosh Around The World, wo die beiden Videos hochladen, die sie beim Headbangen an unterschiedlichen Orten zeigen. Ihre Locken-Mähne schüttelt die Nord-Irin sonst vor allem auf Metal Konzerten – ihre Fotos sind trotzdem immer scharf!