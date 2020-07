Panik – City, Sie warten auf Euch

Feierlikörchen für die Feriengäste und jedem anderen Gast

Pressetermin in Panikcity in Hamburg am 02.07.2020 für einen guten Start inkl. allen Coronarichtlinien.

Damian Rodgett , Petra Jette Roitsch, Axel Strehlitz die Geschäftsführer von Panik City haben uns heute einen umfangreichen EINblick gewährt in die Heiligen Hallen von Udo Lindenbergs Panik-City.

Nicht nur eine sehr ansprechende Location, auch die Führung war sehr umfangreich und freundlich. Einfach ein geniales UDOversum.

Kommt und kuckt euch das an, das muss man erlebt haben.

Ein Gefühl wie im Atlantik-Hotel,

Erinnerungen aus Udos Leben,

Aufnahmestudio voll funktionstüchtig für die Gäste,

Malen wie Udo mit Likörelle ,

3D-Kino